06 сентября 2023

Челябинский замкомполка Ангел прислал кадры окопов со времен ВОВ. Видео

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Бойцы полка «Апостол» заняли те же позиции в окопах, что и военные в 1941 году Фото:

Заместитель командира полка «Апостол», челябинец Юрий Гагарин с позывным «Ангел», который находится на передовой СВО, прислал кадры окопов со времен Великой Отечественной войны. Об этом URA.RU сообщил 7 сентября председатель регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий.

«Гагарин с позывным „Ангел“ прислал кадры с линии соприкосновения. Его полк занял позиции в окопах со времен Великой Отечественной войны», — пояснил Рыжий.

430-й мотострелковый полк расположился на юго-восточном направлении. Там же, где и военные в 1941 году. Гагарин показал подготовку бойцов к обороне освобожденных территорий.

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Заместитель командира полка «Апостол», челябинец Юрий Гагарин с позывным «Ангел», который находится на передовой СВО, прислал кадры окопов со времен Великой Отечественной войны. Об этом URA.RU сообщил 7 сентября председатель регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий. «Гагарин с позывным „Ангел“ прислал кадры с линии соприкосновения. Его полк занял позиции в окопах со времен Великой Отечественной войны», — пояснил Рыжий. 430-й мотострелковый полк расположился на юго-восточном направлении. Там же, где и военные в 1941 году. Гагарин показал подготовку бойцов к обороне освобожденных территорий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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