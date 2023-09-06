Челябинский замкомполка Ангел прислал кадры окопов со времен ВОВ. Видео

07 сентября 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

Бойцы полка «Апостол» заняли те же позиции в окопах, что и военные в 1941 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU Заместитель командира полка «Апостол», челябинец Юрий Гагарин с позывным «Ангел», который находится на передовой СВО, прислал кадры окопов со времен Великой Отечественной войны. Об этом URA.RU сообщил 7 сентября председатель регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий. «Гагарин с позывным „Ангел“ прислал кадры с линии соприкосновения. Его полк занял позиции в окопах со времен Великой Отечественной войны», — пояснил Рыжий. 430-й мотострелковый полк расположился на юго-восточном направлении. Там же, где и военные в 1941 году. Гагарин показал подготовку бойцов к обороне освобожденных территорий.

Заместитель командира полка «Апостол», челябинец Юрий Гагарин с позывным «Ангел», который находится на передовой СВО, прислал кадры окопов со времен Великой Отечественной войны. Об этом URA.RU сообщил 7 сентября председатель регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий. «Гагарин с позывным „Ангел“ прислал кадры с линии соприкосновения. Его полк занял позиции в окопах со времен Великой Отечественной войны», — пояснил Рыжий. 430-й мотострелковый полк расположился на юго-восточном направлении. Там же, где и военные в 1941 году. Гагарин показал подготовку бойцов к обороне освобожденных территорий.