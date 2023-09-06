06 сентября 2023

Цена на топливо взлетела на курганских заправках в разгар уборочной кампании

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по АЗС со специалистами из лаборатории энергоэффективности. Курган, бензин, топливо, азс, заправка автомобиля
В Курганской области цена дизеля почти достигла уровня премиум топлива Фото:

В Курганской области значительно выросла стоимость литра дизельного топлива. Его цена практически достигла уровня топлива премиального класса. Повышение стоимости заметили в разгар уборочных кампаний. Об этом сообщается на официальной сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«Средняя стоимость дизельного топлива на 28 августа 2023 года составила 61 рубль за литр. Это на 2% больше, чем за предыдущий отчетный период. При этом, средняя стоимость бензина автомобильной марки АИ-98 составляет 64 рубля», — указано на сайте Свердловскстата.

Сообщается, что незначительные повышения в цене есть и у остальных марок топлива. Бензин автомобильной марки АИ-92 вырос в стоимости на 0,6% и на данный момент составляет почти 48 рублей в среднем. Также незначительно поднялась средняя цена на бензин автомобильной марки АИ-95. На данный момент, стоимость топлива достигла 52 рублей, что на 0,2% больше, чем за предыдущий период.

Ранее Минсельхоз РФ предупреждал о том, что уборка урожая может быть затруднена из-за дефицита дизельного топлива. Министр Дмитрий Патрушев отмечает, что основной расход топливо идет именно в сельском хозяйстве. В Минсельхозе заявили, что для завершения полевых работ необходимо около 500 тысяч тонн горючего.

URA.RU ранее писало, что в Курганской области подорожали все виды бензина. Выросла стоимость на топливо автомобильных марок АИ-92, АИ-95, АИ-98.

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В Курганской области значительно выросла стоимость литра дизельного топлива. Его цена практически достигла уровня топлива премиального класса. Повышение стоимости заметили в разгар уборочных кампаний. Об этом сообщается на официальной сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «Средняя стоимость дизельного топлива на 28 августа 2023 года составила 61 рубль за литр. Это на 2% больше, чем за предыдущий отчетный период. При этом, средняя стоимость бензина автомобильной марки АИ-98 составляет 64 рубля», — указано на сайте Свердловскстата. Сообщается, что незначительные повышения в цене есть и у остальных марок топлива. Бензин автомобильной марки АИ-92 вырос в стоимости на 0,6% и на данный момент составляет почти 48 рублей в среднем. Также незначительно поднялась средняя цена на бензин автомобильной марки АИ-95. На данный момент, стоимость топлива достигла 52 рублей, что на 0,2% больше, чем за предыдущий период. Ранее Минсельхоз РФ предупреждал о том, что уборка урожая может быть затруднена из-за дефицита дизельного топлива. Министр Дмитрий Патрушев отмечает, что основной расход топливо идет именно в сельском хозяйстве. В Минсельхозе заявили, что для завершения полевых работ необходимо около 500 тысяч тонн горючего. URA.RU ранее писало, что в Курганской области подорожали все виды бензина. Выросла стоимость на топливо автомобильных марок АИ-92, АИ-95, АИ-98.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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