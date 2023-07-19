В Кургане подорожали все виды бензина

20 июля 2023 в 21:11 Размер текста - 17 +

В Кургане выросли цены на бензин для автомобилей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области выросла стоимость бензина автомобильных марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98. Информация об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям «По данным на 13 июля, средняя цена одного литра бензина автомобильной марки АИ-95 — 50,49 рублей. Рост цены составил 0,9%. Средняя цена марки АИ-95 — 46,18 рублей. (+0,8%)», — говорится на сайте Свердловскстата. Бензин марки АИ-98 подорожал до 61,54 рубля за литр. (+0,16%). При этом цена на дизель за прошедшую неделю не изменилась. Один литр топлива по-прежнему стоит 57,77 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане выросли цены на бензин и почти сравнялись с уровнем Екатеринбурга. В июне средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составляла 45 рублей, что на два рубля ниже, чем в Свердловской области.

В Курганской области выросла стоимость бензина автомобильных марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98. Информация об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям «По данным на 13 июля, средняя цена одного литра бензина автомобильной марки АИ-95 — 50,49 рублей. Рост цены составил 0,9%. Средняя цена марки АИ-95 — 46,18 рублей. (+0,8%)», — говорится на сайте Свердловскстата. Бензин марки АИ-98 подорожал до 61,54 рубля за литр. (+0,16%). При этом цена на дизель за прошедшую неделю не изменилась. Один литр топлива по-прежнему стоит 57,77 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане выросли цены на бензин и почти сравнялись с уровнем Екатеринбурга. В июне средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составляла 45 рублей, что на два рубля ниже, чем в Свердловской области.