19 июля 2023

В Кургане подорожали все виды бензина

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по АЗС со специалистами из лаборатории энергоэффективности. Курган, бензин, топливо, азс, заправка автомобиля, пистолет азс
В Кургане выросли цены на бензин для автомобилей Фото:

В Курганской области выросла стоимость бензина автомобильных марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98. Информация об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям

«По данным на 13 июля, средняя цена одного литра бензина автомобильной марки АИ-95 — 50,49 рублей. Рост цены составил 0,9%. Средняя цена марки АИ-95 — 46,18 рублей. (+0,8%)», — говорится на сайте Свердловскстата. Бензин марки АИ-98 подорожал до 61,54 рубля за литр. (+0,16%).

При этом цена на дизель за прошедшую неделю не изменилась. Один литр топлива по-прежнему стоит 57,77 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане выросли цены на бензин и почти сравнялись с уровнем Екатеринбурга. В июне средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составляла 45 рублей, что на два рубля ниже, чем в Свердловской области.

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В Курганской области выросла стоимость бензина автомобильных марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98. Информация об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям «По данным на 13 июля, средняя цена одного литра бензина автомобильной марки АИ-95 — 50,49 рублей. Рост цены составил 0,9%. Средняя цена марки АИ-95 — 46,18 рублей. (+0,8%)», — говорится на сайте Свердловскстата. Бензин марки АИ-98 подорожал до 61,54 рубля за литр. (+0,16%). При этом цена на дизель за прошедшую неделю не изменилась. Один литр топлива по-прежнему стоит 57,77 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане выросли цены на бензин и почти сравнялись с уровнем Екатеринбурга. В июне средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составляла 45 рублей, что на два рубля ниже, чем в Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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