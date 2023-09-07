Губернатор Голубев объявил режим ЧС на месте падения БПЛА в Ростове-на-Дону

В районе трех домов Ростова-на-Дону объявлен режим ЧС Фото: Георгий Бергал © URA.RU

После падения беспилотника в Ростове-на-Дону в ночь на 7 сентября, был объявлен режим чрезвычайной ситуации в районе трех домов. Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев.

«Решением ростовской городской КЧС на месте падения БПЛА в границах домов по ул. Пушкинская, 39,41,42 с 09.00 введен режим ЧС», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале. По словам губернатора, всем 99 жильцам этих домов будет организовано питание. Также он заявил, что после обхода территорий гражданам оформят выплаты в зависимости от нанесенного ущерба.

Также на Пушкинской 20 домов остались без света из-за повреждения электрощита, рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко. Он сообщил, что вскоре начнется устранение аварии.

Беспилотник упал рядом со штабом Южного военного округа, передает A42.Ru. Место крушения БПЛА на Пушкинской было оцеплено военными и полицией. В городской администрации призвали граждан искать альтернативные маршруты. ВСУ ежедневно атакуют РФ с помощью БПЛА. В том числе Киев неоднократно пытался атаковать Москву, передают «Дни.ру».