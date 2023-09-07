Место падения БПЛА в Ростове оцепила полиция и военные. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, нато, квадрокоптер, бпла, беспилотник, nato, stock,  дрон
Беспилотник упал рядом со штабом ЮВО в Ростове-на-Дону Фото:

Место падения беспилотника около штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону оцепила полиция и военные. Мирных граждан просят покинуть зону крушения БПЛА.

После падения дрона полицейские и военные не пропускают гражданские автомобили и пешеходов. «Сегодня на Пушкинской упал БПЛА. Место происшествия огорожено. На месте работают экстренные службы. Жителям пострадавших домов в случае необходимости будет предложено жилье в маневренном фонде. <…> Выбирайте альтернативные маршруты», — заявил глава городской администрации Алексей Логвиненко. Его слова приводит telegram-канал «Новости Ростова».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Место падения беспилотника около штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону оцепила полиция и военные. Мирных граждан просят покинуть зону крушения БПЛА. После падения дрона полицейские и военные не пропускают гражданские автомобили и пешеходов. «Сегодня на Пушкинской упал БПЛА. Место происшествия огорожено. На месте работают экстренные службы. Жителям пострадавших домов в случае необходимости будет предложено жилье в маневренном фонде. <…> Выбирайте альтернативные маршруты», — заявил глава городской администрации Алексей Логвиненко. Его слова приводит telegram-канал «Новости Ростова».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...