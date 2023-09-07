Место падения БПЛА в Ростове оцепила полиция и военные. Видео

07 сентября 2023 в 07:51 Размер текста - 17 +

Беспилотник упал рядом со штабом ЮВО в Ростове-на-Дону Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Место падения беспилотника около штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону оцепила полиция и военные. Мирных граждан просят покинуть зону крушения БПЛА. После падения дрона полицейские и военные не пропускают гражданские автомобили и пешеходов. «Сегодня на Пушкинской упал БПЛА. Место происшествия огорожено. На месте работают экстренные службы. Жителям пострадавших домов в случае необходимости будет предложено жилье в маневренном фонде. <…> Выбирайте альтернативные маршруты», — заявил глава городской администрации Алексей Логвиненко. Его слова приводит telegram-канал «Новости Ростова».

Место падения беспилотника около штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону оцепила полиция и военные. Мирных граждан просят покинуть зону крушения БПЛА. После падения дрона полицейские и военные не пропускают гражданские автомобили и пешеходов. «Сегодня на Пушкинской упал БПЛА. Место происшествия огорожено. На месте работают экстренные службы. Жителям пострадавших домов в случае необходимости будет предложено жилье в маневренном фонде. <…> Выбирайте альтернативные маршруты», — заявил глава городской администрации Алексей Логвиненко. Его слова приводит telegram-канал «Новости Ростова».