Беспилотник упал рядом со штабом ЮВО в Ростове-на-Дону
Место падения беспилотника около штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону оцепила полиция и военные. Мирных граждан просят покинуть зону крушения БПЛА.
После падения дрона полицейские и военные не пропускают гражданские автомобили и пешеходов. «Сегодня на Пушкинской упал БПЛА. Место происшествия огорожено. На месте работают экстренные службы. Жителям пострадавших домов в случае необходимости будет предложено жилье в маневренном фонде. <…> Выбирайте альтернативные маршруты», — заявил глава городской администрации Алексей Логвиненко. Его слова приводит telegram-канал «Новости Ростова».
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