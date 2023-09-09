09 сентября 2023
08 сентября 2023

В Челябинской области выберут 90 депутатов и одного мэра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избирательные участки открылись в 8 часов утра
Избирательные участки открылись в 8 часов утра Фото:
новость из сюжета
Выборы-2023

В единый день голосования 10 сентября в Челябинской области завершатся 35 выборных кампаний. Жителям региона предстоит выбрать депутатов в 17 районах и трех городских округах, сообщили URA.RU в областной избирательной комиссии.

Довыборы и выборы пройдут 20 муниципалитетах Челябинской области. Это Магнитогорск, Карабаш, Локомотивный, а также Агаповский, Аргаяшский, Ашинский, Варненский, Верхнеуральский, Еткульский, Карталинский, Каслинский, Кизильский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, Октябрьский, Пластовский, Сосновский, Троицкий и Увельский муниципальные районы.

За 90 депутатских мандатов и место главы Белоусовского сельского поселения (Еткульский район) в общей сложности будут бороться 239 кандидатов, оставшихся из заявившихся изначально 284. Их них выдвинулись сами 55 человек; еще 90 человек выдвинуто «Единой Россией», эсеров представлял 61 кандидат, ЛДПР поддерживала 52 кандидатов, КПРФ — трех претендентов. За ходом голосования будут следить 190 наблюдателей.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В единый день голосования 10 сентября в Челябинской области завершатся 35 выборных кампаний. Жителям региона предстоит выбрать депутатов в 17 районах и трех городских округах, сообщили URA.RU в областной избирательной комиссии. Довыборы и выборы пройдут 20 муниципалитетах Челябинской области. Это Магнитогорск, Карабаш, Локомотивный, а также Агаповский, Аргаяшский, Ашинский, Варненский, Верхнеуральский, Еткульский, Карталинский, Каслинский, Кизильский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, Октябрьский, Пластовский, Сосновский, Троицкий и Увельский муниципальные районы. За 90 депутатских мандатов и место главы Белоусовского сельского поселения (Еткульский район) в общей сложности будут бороться 239 кандидатов, оставшихся из заявившихся изначально 284. Их них выдвинулись сами 55 человек; еще 90 человек выдвинуто «Единой Россией», эсеров представлял 61 кандидат, ЛДПР поддерживала 52 кандидатов, КПРФ — трех претендентов. За ходом голосования будут следить 190 наблюдателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...