В Челябинской области выберут 90 депутатов и одного мэра

10 сентября 2023 в 08:00 Размер текста - 17 +

Избирательные участки открылись в 8 часов утра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 В единый день голосования 10 сентября в Челябинской области завершатся 35 выборных кампаний. Жителям региона предстоит выбрать депутатов в 17 районах и трех городских округах, сообщили URA.RU в областной избирательной комиссии. Довыборы и выборы пройдут 20 муниципалитетах Челябинской области. Это Магнитогорск, Карабаш, Локомотивный, а также Агаповский, Аргаяшский, Ашинский, Варненский, Верхнеуральский, Еткульский, Карталинский, Каслинский, Кизильский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, Октябрьский, Пластовский, Сосновский, Троицкий и Увельский муниципальные районы. За 90 депутатских мандатов и место главы Белоусовского сельского поселения (Еткульский район) в общей сложности будут бороться 239 кандидатов, оставшихся из заявившихся изначально 284. Их них выдвинулись сами 55 человек; еще 90 человек выдвинуто «Единой Россией», эсеров представлял 61 кандидат, ЛДПР поддерживала 52 кандидатов, КПРФ — трех претендентов. За ходом голосования будут следить 190 наблюдателей.

В единый день голосования 10 сентября в Челябинской области завершатся 35 выборных кампаний. Жителям региона предстоит выбрать депутатов в 17 районах и трех городских округах, сообщили URA.RU в областной избирательной комиссии. Довыборы и выборы пройдут 20 муниципалитетах Челябинской области. Это Магнитогорск, Карабаш, Локомотивный, а также Агаповский, Аргаяшский, Ашинский, Варненский, Верхнеуральский, Еткульский, Карталинский, Каслинский, Кизильский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, Октябрьский, Пластовский, Сосновский, Троицкий и Увельский муниципальные районы. За 90 депутатских мандатов и место главы Белоусовского сельского поселения (Еткульский район) в общей сложности будут бороться 239 кандидатов, оставшихся из заявившихся изначально 284. Их них выдвинулись сами 55 человек; еще 90 человек выдвинуто «Единой Россией», эсеров представлял 61 кандидат, ЛДПР поддерживала 52 кандидатов, КПРФ — трех претендентов. За ходом голосования будут следить 190 наблюдателей.