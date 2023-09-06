Введут ли в тюменских школах основы воинской службы: ответ властей

Тюменские власти опровергли слухи о введении в школах нового предмета

В некоторых школах Тюмени реализуется программа курса «Основы начальной военной подготовки» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В школах Тюмени не будут вводить предмет основы воинской службы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента образования города.

«В ответ на ваше письмо сообщаем, что указанная в нем информация о появлении в школах Тюмени в этом учебном году нового предмета — „Основы воинской службы“ — является недостоверной. В 2023-2024 учебном году в общеобразовательных учреждениях областной столицы продолжается преподавание предмета „Основы безопасности жизнедеятельности“, в который включен модуль „Элементы начальной военной подготовки“ для учеников 10-х классов», — рассказали URA.RU в департаменте.

Там также добавили, что в некоторых школах Тюмени реализуется программа курса внеурочной деятельности «Основы начальной военной подготовки». Она проводится для учеников 10-11-х классов.

Ранее URA.RU писало, что в школах Тюмени не будут вводить уроки сексуальной грамотности. По словам властей, все инициативы о введении подобных предметов обсуждаются со специалистами и общественностью.