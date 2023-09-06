06 сентября 2023

Введут ли в тюменских школах основы воинской службы: ответ властей

Тюменские власти опровергли слухи о введении в школах нового предмета
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Женская гвардия Урала. Екатеринбург, начальная военная подготовка, обращение с оружием
В некоторых школах Тюмени реализуется программа курса «Основы начальной военной подготовки» Фото:

В школах Тюмени не будут вводить предмет основы воинской службы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента образования города.

«В ответ на ваше письмо сообщаем, что указанная в нем информация о появлении в школах Тюмени в этом учебном году нового предмета — „Основы воинской службы“ — является недостоверной. В 2023-2024 учебном году в общеобразовательных учреждениях областной столицы продолжается преподавание предмета „Основы безопасности жизнедеятельности“, в который включен модуль „Элементы начальной военной подготовки“ для учеников 10-х классов», — рассказали URA.RU в департаменте.

Там также добавили, что в некоторых школах Тюмени реализуется программа курса внеурочной деятельности «Основы начальной военной подготовки». Она проводится для учеников 10-11-х классов.

Ранее URA.RU писало, что в школах Тюмени не будут вводить уроки сексуальной грамотности. По словам властей, все инициативы о введении подобных предметов обсуждаются со специалистами и общественностью.

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В школах Тюмени не будут вводить предмет основы воинской службы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента образования города. «В ответ на ваше письмо сообщаем, что указанная в нем информация о появлении в школах Тюмени в этом учебном году нового предмета — „Основы воинской службы“ — является недостоверной. В 2023-2024 учебном году в общеобразовательных учреждениях областной столицы продолжается преподавание предмета „Основы безопасности жизнедеятельности“, в который включен модуль „Элементы начальной военной подготовки“ для учеников 10-х классов», — рассказали URA.RU в департаменте. Там также добавили, что в некоторых школах Тюмени реализуется программа курса внеурочной деятельности «Основы начальной военной подготовки». Она проводится для учеников 10-11-х классов. Ранее URA.RU писало, что в школах Тюмени не будут вводить уроки сексуальной грамотности. По словам властей, все инициативы о введении подобных предметов обсуждаются со специалистами и общественностью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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