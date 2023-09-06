06 сентября 2023

В магнитогорской колонии нашли труп заключенного

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, зона, заключение, магнитогорск, исправительная колония 18, ик 18
Труп нашли в туалете барака ИК-18 Фото:

В исправительной колонии №18 Магнитогорска (Челябинская область) обнаружили труп одного из заключенных. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ ФСИН по региону.

«В исправительной колонии был обнаружен 35-летний мужчина без признаков жизни. На место происшествия прибыл медработник исправительного учреждения. Был проведен комплекс реанимационных мероприятий, но положительного результата они не дали. Врач констатировал смерть заключенного», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФСИН по региону.

В ведомстве отметили, что смерть не носит криминальный характер. Предварительной причиной гибели стал суицид. В настоящее время по факту случившегося сотрудниками аппарата ФСИН по Челябинской области проводится проверка. Устанавливается обстоятельства произошедшего

По данным URA.RU, мужчина покончил с собой в туалете барака. Труп обнаружили другие заключенные. Дежурный по исправительному учреждению сразу связался с правоохранительными органами.

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В исправительной колонии №18 Магнитогорска (Челябинская область) обнаружили труп одного из заключенных. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ ФСИН по региону. «В исправительной колонии был обнаружен 35-летний мужчина без признаков жизни. На место происшествия прибыл медработник исправительного учреждения. Был проведен комплекс реанимационных мероприятий, но положительного результата они не дали. Врач констатировал смерть заключенного», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФСИН по региону. В ведомстве отметили, что смерть не носит криминальный характер. Предварительной причиной гибели стал суицид. В настоящее время по факту случившегося сотрудниками аппарата ФСИН по Челябинской области проводится проверка. Устанавливается обстоятельства произошедшего По данным URA.RU, мужчина покончил с собой в туалете барака. Труп обнаружили другие заключенные. Дежурный по исправительному учреждению сразу связался с правоохранительными органами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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