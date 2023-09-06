В магнитогорской колонии нашли труп заключенного

Труп нашли в туалете барака ИК-18 Фото: Илья Московец © URA.RU

В исправительной колонии №18 Магнитогорска (Челябинская область) обнаружили труп одного из заключенных. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ ФСИН по региону.

«В исправительной колонии был обнаружен 35-летний мужчина без признаков жизни. На место происшествия прибыл медработник исправительного учреждения. Был проведен комплекс реанимационных мероприятий, но положительного результата они не дали. Врач констатировал смерть заключенного», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФСИН по региону.

В ведомстве отметили, что смерть не носит криминальный характер. Предварительной причиной гибели стал суицид. В настоящее время по факту случившегося сотрудниками аппарата ФСИН по Челябинской области проводится проверка. Устанавливается обстоятельства произошедшего

По данным URA.RU, мужчина покончил с собой в туалете барака. Труп обнаружили другие заключенные. Дежурный по исправительному учреждению сразу связался с правоохранительными органами.