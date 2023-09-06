Свердловский областной суд отклонил ходатайство Вероники Наумовой, которую обвиняют в убийстве приемного сына Далера Бобиева, об изменении меры пресечения. Наумова просила заменить заключение в СИЗО на домашний арест. Опекун пробудет в СИЗО Екатеринбурга до 26 ноября, передает журналист URA.RU из зала областного суда.
«Областной суд не удовлетворил ходатайство Вероники Наумовой об изменении меры пресечения. Обвиняемая в убийстве приемного сына Далера Бобиева останется в СИЗО до 26 ноября», — передает корреспондент из зала суда.
В конце июня десятки волонтеров искали шестилетнего Далера Бобиева, о его пропаже заявила опекун Вероника Наумова. Она сказала, что мальчик убежал из дома, и у него есть психические отклонения. Вскоре тело Далера нашли в погребе в гараже Наумовых — он погиб еще в декабре 2022 года. Наумова задержана, ей предъявлено обвинение в убийстве. О том, как разворачивалась трагедия — в сюжете URA.RU.
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