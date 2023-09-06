Суд отказался отпускать домой опекуншу, обвиняемую в убийстве Далера Бобиева. Фото

07 сентября 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

Вероника Наумова просила отпустить ее из СИЗО под домашний арест Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Свердловский областной суд отклонил ходатайство Вероники Наумовой, которую обвиняют в убийстве приемного сына Далера Бобиева, об изменении меры пресечения. Наумова просила заменить заключение в СИЗО на домашний арест. Опекун пробудет в СИЗО Екатеринбурга до 26 ноября, передает журналист URA.RU из зала областного суда. «Областной суд не удовлетворил ходатайство Вероники Наумовой об изменении меры пресечения. Обвиняемая в убийстве приемного сына Далера Бобиева останется в СИЗО до 26 ноября», — передает корреспондент из зала суда. В конце июня десятки волонтеров искали шестилетнего Далера Бобиева, о его пропаже заявила опекун Вероника Наумова. Она сказала, что мальчик убежал из дома, и у него есть психические отклонения. Вскоре тело Далера нашли в погребе в гараже Наумовых — он погиб еще в декабре 2022 года. Наумова задержана, ей предъявлено обвинение в убийстве. О том, как разворачивалась трагедия — в сюжете URA.RU. Сама Наумова не присутствовала на заседании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский областной суд отклонил ходатайство Вероники Наумовой, которую обвиняют в убийстве приемного сына Далера Бобиева, об изменении меры пресечения. Наумова просила заменить заключение в СИЗО на домашний арест. Опекун пробудет в СИЗО Екатеринбурга до 26 ноября, передает журналист URA.RU из зала областного суда. «Областной суд не удовлетворил ходатайство Вероники Наумовой об изменении меры пресечения. Обвиняемая в убийстве приемного сына Далера Бобиева останется в СИЗО до 26 ноября», — передает корреспондент из зала суда. В конце июня десятки волонтеров искали шестилетнего Далера Бобиева, о его пропаже заявила опекун Вероника Наумова. Она сказала, что мальчик убежал из дома, и у него есть психические отклонения. Вскоре тело Далера нашли в погребе в гараже Наумовых — он погиб еще в декабре 2022 года. Наумова задержана, ей предъявлено обвинение в убийстве. О том, как разворачивалась трагедия — в сюжете URA.RU.