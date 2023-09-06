Популярная у екатеринбуржцев сеть кофеен зашла в ТРЦ «Гринвич». Фото

В Екатеринбурге в ТРЦ «Гринвич» открылась кофейня DUO

07 сентября 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

Кроме кофе и десертов, посетители DUO могут попробовать сытные блюда Фото: Размик Закарян © URA.RU В ТРЦ «Гринвич» начала работать новая точка кофейной сети DUO. Об этом сообщают представители торгового центра в своем telegram-канале. «В Гринвиче заработал DUO, красивая новая кофейня, с которой многие уже знакомы. В меню кофе, матча, десерты и блюда посытнее», — заявили в «Гринвиче». Кроме этого, для сотрудников торгового центра действует скидка 50% на напитки и десерты. Новая кофейня рассчитана на 52 посадочных места, дизайнером точки выступила Елена Прислонова. В середине июля представители DUO сообщили, что откроют кофейную в «Гринвиче» в конце августа. Сейчас у DUO есть шесть кофеен в Екатеринбурге, также от лица компании работает бистро June в универмаге BOLSHOY. Фото: telegram-канал «Гринвич» (https://t.me/grinvich_official) Фото: telegram-канал «Гринвич» (https://t.me/grinvich_official)

В ТРЦ «Гринвич» начала работать новая точка кофейной сети DUO. Об этом сообщают представители торгового центра в своем telegram-канале. «В Гринвиче заработал DUO, красивая новая кофейня, с которой многие уже знакомы. В меню кофе, матча, десерты и блюда посытнее», — заявили в «Гринвиче». Кроме этого, для сотрудников торгового центра действует скидка 50% на напитки и десерты. Новая кофейня рассчитана на 52 посадочных места, дизайнером точки выступила Елена Прислонова. В середине июля представители DUO сообщили, что откроют кофейную в «Гринвиче» в конце августа. Сейчас у DUO есть шесть кофеен в Екатеринбурге, также от лица компании работает бистро June в универмаге BOLSHOY.