В ТРЦ «Гринвич» начала работать новая точка кофейной сети DUO. Об этом сообщают представители торгового центра в своем telegram-канале.
«В Гринвиче заработал DUO, красивая новая кофейня, с которой многие уже знакомы. В меню кофе, матча, десерты и блюда посытнее», — заявили в «Гринвиче». Кроме этого, для сотрудников торгового центра действует скидка 50% на напитки и десерты. Новая кофейня рассчитана на 52 посадочных места, дизайнером точки выступила Елена Прислонова.
В середине июля представители DUO сообщили, что откроют кофейную в «Гринвиче» в конце августа. Сейчас у DUO есть шесть кофеен в Екатеринбурге, также от лица компании работает бистро June в универмаге BOLSHOY.
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