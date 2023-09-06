06 сентября 2023

Популярная у екатеринбуржцев сеть кофеен зашла в ТРЦ «Гринвич». Фото

В Екатеринбурге в ТРЦ «Гринвич» открылась кофейня DUO
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новая пиццерия DUO на Куйбышева 44. Екатеринбург, пиццерия, пиццерия duo
Кроме кофе и десертов, посетители DUO могут попробовать сытные блюда Фото:

В ТРЦ «Гринвич» начала работать новая точка кофейной сети DUO. Об этом сообщают представители торгового центра в своем telegram-канале.

«В Гринвиче заработал DUO, красивая новая кофейня, с которой многие уже знакомы. В меню кофе, матча, десерты и блюда посытнее», — заявили в «Гринвиче». Кроме этого, для сотрудников торгового центра действует скидка 50% на напитки и десерты. Новая кофейня рассчитана на 52 посадочных места, дизайнером точки выступила Елена Прислонова.

В середине июля представители DUO сообщили, что откроют кофейную в «Гринвиче» в конце августа. Сейчас у DUO есть шесть кофеен в Екатеринбурге, также от лица компании работает бистро June в универмаге BOLSHOY.

Фото:
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ТРЦ «Гринвич» начала работать новая точка кофейной сети DUO. Об этом сообщают представители торгового центра в своем telegram-канале. «В Гринвиче заработал DUO, красивая новая кофейня, с которой многие уже знакомы. В меню кофе, матча, десерты и блюда посытнее», — заявили в «Гринвиче». Кроме этого, для сотрудников торгового центра действует скидка 50% на напитки и десерты. Новая кофейня рассчитана на 52 посадочных места, дизайнером точки выступила Елена Прислонова. В середине июля представители DUO сообщили, что откроют кофейную в «Гринвиче» в конце августа. Сейчас у DUO есть шесть кофеен в Екатеринбурге, также от лица компании работает бистро June в универмаге BOLSHOY.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...