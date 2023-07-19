В крупный торговый центр Екатеринбурга заходит популярная кофейня. Фото

В Екатеринбурге в ТРЦ «Гринвич» откроется кофейня DUO

20 июля 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

Новая точка DUO сможет вместить 52 человека Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге в ТРЦ «Гринвич» в конце августа откроется еще одна точка кофейни DUO. Сейчас в новое кафе набирают сотрудников, сообщают представители заведения в своих социальных сетях. «DUO растет, открываются новые пространства, а вместе с ним растет и наша семья. Мы объявляем поиск тех самых людей для нашего нового проекта в „Гринвиче“», — заявили в DUO. Новая кофейня будет рассчитана на 52 места, дизайнером ее выступила Елена Прислонова. Сейчас у DUO есть шесть кофеен в Екатеринбурге. Также от компании работает бистро June в универмаге BOLSHOY. Ранее владелец сети Константин Матвеев заявлял, что кофейня планирует изучить опыт ушедшей из России компании Starbucks и ее аналога Stars Coffee, а затем улучшить его и применить в работе уральской компании. Также сеть планирует расширяться на федеральном уровне.

В Екатеринбурге в ТРЦ «Гринвич» в конце августа откроется еще одна точка кофейни DUO. Сейчас в новое кафе набирают сотрудников, сообщают представители заведения в своих социальных сетях. «DUO растет, открываются новые пространства, а вместе с ним растет и наша семья. Мы объявляем поиск тех самых людей для нашего нового проекта в „Гринвиче“», — заявили в DUO. Новая кофейня будет рассчитана на 52 места, дизайнером ее выступила Елена Прислонова. Сейчас у DUO есть шесть кофеен в Екатеринбурге. Также от компании работает бистро June в универмаге BOLSHOY. Ранее владелец сети Константин Матвеев заявлял, что кофейня планирует изучить опыт ушедшей из России компании Starbucks и ее аналога Stars Coffee, а затем улучшить его и применить в работе уральской компании. Также сеть планирует расширяться на федеральном уровне.