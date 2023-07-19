В Екатеринбурге в ТРЦ «Гринвич» в конце августа откроется еще одна точка кофейни DUO. Сейчас в новое кафе набирают сотрудников, сообщают представители заведения в своих социальных сетях.
«DUO растет, открываются новые пространства, а вместе с ним растет и наша семья. Мы объявляем поиск тех самых людей для нашего нового проекта в „Гринвиче“», — заявили в DUO. Новая кофейня будет рассчитана на 52 места, дизайнером ее выступила Елена Прислонова.
Сейчас у DUO есть шесть кофеен в Екатеринбурге. Также от компании работает бистро June в универмаге BOLSHOY.
Ранее владелец сети Константин Матвеев заявлял, что кофейня планирует изучить опыт ушедшей из России компании Starbucks и ее аналога Stars Coffee, а затем улучшить его и применить в работе уральской компании. Также сеть планирует расширяться на федеральном уровне.
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