Родители пропавшей 22-летней екатеринбурженки обзванивают морги

07 сентября 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

22-летняя Махфузахон Исмоилова пять дней не выходит на связь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Родители 22-летней Махфузахон Исмоиловой, которая пропала в Екатеринбурге 2 сентября, обзвонили морги и больницы в поисках дочери, но безуспешно. Они не понимают, почему Махфузахон могла уйти. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». «Семья у девушки полная и благополучная, родители заботятся о дочери, любят и оберегают ее. Предположений, почему она могла уйти, у них нет. На всякий случай родственники уже проверили больницы и морги, похожей девушки нигде нет», — рассказали волонтеры. Сейчас они ведут информационный поиск — рассылают ориентировки по социальным сетям, вместе с полицейскими смотрят камеры в местах, где в последний раз могла быть девушка, опрашивают друзей и знакомых. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Махфузвхон, просят звонить горячую линию отряда 8-800-700-54-52. Приметы: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. Была одета в черную водолазку, зеленую накидку, черные брюки и бежевые кроссовки. Махфузахон Исмоилова ушла из дома вечером 2 сентября и с тех пор не выходила на связь.

Родители 22-летней Махфузахон Исмоиловой, которая пропала в Екатеринбурге 2 сентября, обзвонили морги и больницы в поисках дочери, но безуспешно. Они не понимают, почему Махфузахон могла уйти. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». «Семья у девушки полная и благополучная, родители заботятся о дочери, любят и оберегают ее. Предположений, почему она могла уйти, у них нет. На всякий случай родственники уже проверили больницы и морги, похожей девушки нигде нет», — рассказали волонтеры. Сейчас они ведут информационный поиск — рассылают ориентировки по социальным сетям, вместе с полицейскими смотрят камеры в местах, где в последний раз могла быть девушка, опрашивают друзей и знакомых. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Махфузвхон, просят звонить горячую линию отряда 8-800-700-54-52. Приметы: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. Была одета в черную водолазку, зеленую накидку, черные брюки и бежевые кроссовки. Махфузахон Исмоилова ушла из дома вечером 2 сентября и с тех пор не выходила на связь.