В Челябинске ММК взыскивает с компании из Узбекистана 82 миллиона

07 сентября 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

ММК взыскивает с компании из Узбекистана больше 82 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, Челябинская область) взыскивает с компании из Узбекистана 82,69 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе арбитражного суда региона, заявление принято к производству. «ПАО „ММК“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к СП ООО „Uzsungwoo“ из республики Узбекистан. Требует взыскать 82,69 млн рублей», — отметили в суде. Суд учел, что ответчиком выступило иностранное юрлицо. В связи с этим в Верховный суд Узбекистана направлено судебное поручение о вручении представителям компании документов. Ближайшее заседание состоится нескоро, в июне 2024 года. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к сторонам спора. В пресс-службе ММК заявили, что решение комментировать не принято. В СП ООО «Uzsungwoo» запрос оставили без ответа.

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, Челябинская область) взыскивает с компании из Узбекистана 82,69 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе арбитражного суда региона, заявление принято к производству. «ПАО „ММК“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к СП ООО „Uzsungwoo“ из республики Узбекистан. Требует взыскать 82,69 млн рублей», — отметили в суде. Суд учел, что ответчиком выступило иностранное юрлицо. В связи с этим в Верховный суд Узбекистана направлено судебное поручение о вручении представителям компании документов. Ближайшее заседание состоится нескоро, в июне 2024 года. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к сторонам спора. В пресс-службе ММК заявили, что решение комментировать не принято. В СП ООО «Uzsungwoo» запрос оставили без ответа.