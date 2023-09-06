06 сентября 2023

В Челябинске ММК взыскивает с компании из Узбекистана 82 миллиона

© Служба новостей «URA.RU»
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ММК взыскивает с компании из Узбекистана больше 82 млн рублей Фото:

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, Челябинская область) взыскивает с компании из Узбекистана 82,69 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе арбитражного суда региона, заявление принято к производству.

«ПАО „ММК“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к СП ООО „Uzsungwoo“ из республики Узбекистан. Требует взыскать 82,69 млн рублей», — отметили в суде.

Суд учел, что ответчиком выступило иностранное юрлицо. В связи с этим в Верховный суд Узбекистана направлено судебное поручение о вручении представителям компании документов. Ближайшее заседание состоится нескоро, в июне 2024 года.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к сторонам спора. В пресс-службе ММК заявили, что решение комментировать не принято. В СП ООО «Uzsungwoo» запрос оставили без ответа.

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Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, Челябинская область) взыскивает с компании из Узбекистана 82,69 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе арбитражного суда региона, заявление принято к производству. «ПАО „ММК“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к СП ООО „Uzsungwoo“ из республики Узбекистан. Требует взыскать 82,69 млн рублей», — отметили в суде. Суд учел, что ответчиком выступило иностранное юрлицо. В связи с этим в Верховный суд Узбекистана направлено судебное поручение о вручении представителям компании документов. Ближайшее заседание состоится нескоро, в июне 2024 года. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к сторонам спора. В пресс-службе ММК заявили, что решение комментировать не принято. В СП ООО «Uzsungwoo» запрос оставили без ответа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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