В ХМАО осудили мужчину за убийство и захват заложников

Подсудимый пытался уйти от наказания, заявив о невменяемости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО суд приговорил к 23 годам лишения свободы Дмитрия Глазырина за убийство, захват заложников и грабеж. Кроме этого, мужчине предъявили обвинение в умышленном уничтожении имущества, хищении оружия и покушении на убийство двух лиц сообщили URA.RU в окружном следственном управлении СК РФ.

«17 августа 2017 года в лесном массиве в районе Сухого бора города Урая подсудимый во время конфликта из хулиганских побуждений выстрелил из ружья в двух ранее знакомых ему лиц. Один из потерпевших скончался на месте, другой получил тяжкие телесные повреждения. В момент совершения преступлений с подсудимым находились двое его знакомых. Также свидетелями преступления стали трое молодых людей, которые приехали на автомобиле совместно с потерпевшими. Одному из свидетелей удалось скрыться в лесу, а двух очевидцев — девушку и юношу — подсудимый и его подельники похитили. Под угрозой применения насилия они поместили потерпевших в другой автомобиль и вывезли из города, а машину убитого сожгли», — сообщили в ведомстве.

Девушку и юношу похитители отпустили, только добравшись из ХМАО до Екатеринбурга. Потерпевшие сразу же отправились в полицию и сообщили о случившемся. «В пути следования обвиняемый также открыто похитил у одного из потерпевших денежные средства. В соответствии с вердиктом присяжных заседателей подсудимый признан виновным в совершении указанных преступлений и не заслуживающим снисхождения.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев», — сообщили URA.RU в окружной прокуратуре.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске мужчина взял ребенка в заложники и открыл стрельбу. Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступлений незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия в отношении несовершеннолетнего и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.