06 сентября 2023

В ХМАО осудили мужчину за убийство и захват заложников

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Рябчуку Павлу в суде Тракторозаводского района. Челябинск, браслеты, наручники, кандалы
Подсудимый пытался уйти от наказания, заявив о невменяемости Фото:

В ХМАО суд приговорил к 23 годам лишения свободы Дмитрия Глазырина за убийство, захват заложников и грабеж. Кроме этого, мужчине предъявили обвинение в умышленном уничтожении имущества, хищении оружия и покушении на убийство двух лиц сообщили URA.RU в окружном следственном управлении СК РФ.

«17 августа 2017 года в лесном массиве в районе Сухого бора города Урая подсудимый во время конфликта из хулиганских побуждений выстрелил из ружья в двух ранее знакомых ему лиц. Один из потерпевших скончался на месте, другой получил тяжкие телесные повреждения. В момент совершения преступлений с подсудимым находились двое его знакомых. Также свидетелями преступления стали трое молодых людей, которые приехали на автомобиле совместно с потерпевшими. Одному из свидетелей удалось скрыться в лесу, а двух очевидцев — девушку и юношу — подсудимый и его подельники похитили. Под угрозой применения насилия они поместили потерпевших в другой автомобиль и вывезли из города, а машину убитого сожгли», — сообщили в ведомстве.

Девушку и юношу похитители отпустили, только добравшись из ХМАО до Екатеринбурга. Потерпевшие сразу же отправились в полицию и сообщили о случившемся. «В пути следования обвиняемый также открыто похитил у одного из потерпевших денежные средства. В соответствии с вердиктом присяжных заседателей подсудимый признан виновным в совершении указанных преступлений и не заслуживающим снисхождения.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев», — сообщили URA.RU в окружной прокуратуре.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске мужчина взял ребенка в заложники и открыл стрельбу. Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступлений незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия в отношении несовершеннолетнего и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

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В ХМАО суд приговорил к 23 годам лишения свободы Дмитрия Глазырина за убийство, захват заложников и грабеж. Кроме этого, мужчине предъявили обвинение в умышленном уничтожении имущества, хищении оружия и покушении на убийство двух лиц сообщили URA.RU в окружном следственном управлении СК РФ. «17 августа 2017 года в лесном массиве в районе Сухого бора города Урая подсудимый во время конфликта из хулиганских побуждений выстрелил из ружья в двух ранее знакомых ему лиц. Один из потерпевших скончался на месте, другой получил тяжкие телесные повреждения. В момент совершения преступлений с подсудимым находились двое его знакомых. Также свидетелями преступления стали трое молодых людей, которые приехали на автомобиле совместно с потерпевшими. Одному из свидетелей удалось скрыться в лесу, а двух очевидцев — девушку и юношу — подсудимый и его подельники похитили. Под угрозой применения насилия они поместили потерпевших в другой автомобиль и вывезли из города, а машину убитого сожгли», — сообщили в ведомстве. Девушку и юношу похитители отпустили, только добравшись из ХМАО до Екатеринбурга. Потерпевшие сразу же отправились в полицию и сообщили о случившемся. «В пути следования обвиняемый также открыто похитил у одного из потерпевших денежные средства. В соответствии с вердиктом присяжных заседателей подсудимый признан виновным в совершении указанных преступлений и не заслуживающим снисхождения. Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев», — сообщили URA.RU в окружной прокуратуре. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске мужчина взял ребенка в заложники и открыл стрельбу. Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступлений незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия в отношении несовершеннолетнего и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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