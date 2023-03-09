Жителю Нижневартовска, взявшему в заложники сына, предъявили обвинение

В Нижневартовске предъявлено обвинение Владимиру Широкову, который 9 марта устроил стрельбу и взял в заложники своего трехлетнего сына. На сайте Следственного комитета ХМАО указано, что в суд было направлено ходатайство о заключении Широкова под стражу.
«Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. п. „г, д“ ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Следствием направлено в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает ведомство.
Следственные действия по уголовному делу Широкова продолжаются. Назначен комплекс экспертиз. «По поручению руководителя следственного управления в Нижневартовск прибыли сотрудники отдела криминалистики следственного управления для оказания помощи в производстве отдельных следственных действий и назначении криминалистических экспертиз», — сообщили в пресс-службе СК ХМАО.
Ранее URA.RU писало о планах следствия предъявить Широкову обвинение по двум статьям. Инсайд подтвердился.
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