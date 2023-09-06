В деле о пропаже 22-летней свердловчанки может быть замешан мужчина

22-летняя Махфузахон из Екатеринбурга могла сбежать из дома ради возлюбленного

07 сентября 2023 в 12:56 Размер текста - 17 +

22-летняя Махфузахон Исмоилова могла сбежать из дома ради любимого Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU 22-летняя Махфузахон Исмоилова из Екатеринбурга могла убежать из дома ради возлюбленного. Девушка пропала еще 2 сентября. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к семье. «Семья у девушки благополучная. Сама она весьма привлекательная. Желающих жениться на ней было предостаточно, но родители не одобряли всех потенциальных женихов. Сама Махфузахон была весьма скрытная в делах сердечных, и никто не исключает того, что любимый у нее был. Близкие склоняются к тому, что она убежала из дома к возлюбленному, а родных не оповестила, так как знала, что они будут против», — отметил собеседник агентства. В полиции Екатеринбурга просят всех, кто обладает какой-либо полезной информацией сообщить о ее местонахождении. «Звонить по телефону: 8 (343) 356-42-12 (дежурная часть ОП № 12) или 02 (102 по мобильному)», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о том, что родители пропавшей 22-летней екатеринбурженки обзвонили морги и больницы в поисках дочери, но безуспешно. Сейчас родные рассылают ориентировки по социальным сетям, вместе с полицейскими смотрят камеры в местах, где в последний раз могла быть Махфузахон.

22-летняя Махфузахон Исмоилова из Екатеринбурга могла убежать из дома ради возлюбленного. Девушка пропала еще 2 сентября. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к семье. «Семья у девушки благополучная. Сама она весьма привлекательная. Желающих жениться на ней было предостаточно, но родители не одобряли всех потенциальных женихов. Сама Махфузахон была весьма скрытная в делах сердечных, и никто не исключает того, что любимый у нее был. Близкие склоняются к тому, что она убежала из дома к возлюбленному, а родных не оповестила, так как знала, что они будут против», — отметил собеседник агентства. В полиции Екатеринбурга просят всех, кто обладает какой-либо полезной информацией сообщить о ее местонахождении. «Звонить по телефону: 8 (343) 356-42-12 (дежурная часть ОП № 12) или 02 (102 по мобильному)», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о том, что родители пропавшей 22-летней екатеринбурженки обзвонили морги и больницы в поисках дочери, но безуспешно. Сейчас родные рассылают ориентировки по социальным сетям, вместе с полицейскими смотрят камеры в местах, где в последний раз могла быть Махфузахон.