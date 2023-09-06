06 сентября 2023

Компании ХМАО рекордно подняли зарплаты работников

Средняя зарплата в ХМАО выросла более чем на 7%
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, банкнота, деньги, наличные, зп
В августе югорские компании в среднем были готовы платить сотрудникам 64,5 тысячи рублей Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе в августе выросли предлагаемые зарплаты. К концу лета югорские компании в среднем были готовы платить сотрудникам 64,5 тысячи рублей — это самый высокий показатель с начала года.

«Медианная предлагаемая зарплата в августе по ХМАО составила 64512 рублей», — следует из данных открытой статистики HeadHunter. Сумма стала самой высокой с начала года. По сравнению с июлем средняя заработная плата в регионе выросла более чем на 7%. В середине лета она составляла 60169 рублей.

Зарплатные ожидания югорчан при этом за август в среднем почти достигли 61 тысячи рублей. С начала года они выросли на 7,7%, согласно данным сервиса. В январе жители ХМАО в среднем просили за свою работу 58,5 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о вакансиях в ХМАО с зарплатой более миллиона рублей. В первую очередь на такие суммы могут рассчитывать «продажники».

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В Ханты-Мансийском автономном округе в августе выросли предлагаемые зарплаты. К концу лета югорские компании в среднем были готовы платить сотрудникам 64,5 тысячи рублей — это самый высокий показатель с начала года. «Медианная предлагаемая зарплата в августе по ХМАО составила 64512 рублей», — следует из данных открытой статистики HeadHunter. Сумма стала самой высокой с начала года. По сравнению с июлем средняя заработная плата в регионе выросла более чем на 7%. В середине лета она составляла 60169 рублей. Зарплатные ожидания югорчан при этом за август в среднем почти достигли 61 тысячи рублей. С начала года они выросли на 7,7%, согласно данным сервиса. В январе жители ХМАО в среднем просили за свою работу 58,5 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало о вакансиях в ХМАО с зарплатой более миллиона рублей. В первую очередь на такие суммы могут рассчитывать «продажники».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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