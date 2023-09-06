Компании ХМАО рекордно подняли зарплаты работников

Средняя зарплата в ХМАО выросла более чем на 7%

07 сентября 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

В августе югорские компании в среднем были готовы платить сотрудникам 64,5 тысячи рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе в августе выросли предлагаемые зарплаты. К концу лета югорские компании в среднем были готовы платить сотрудникам 64,5 тысячи рублей — это самый высокий показатель с начала года. «Медианная предлагаемая зарплата в августе по ХМАО составила 64512 рублей», — следует из данных открытой статистики HeadHunter. Сумма стала самой высокой с начала года. По сравнению с июлем средняя заработная плата в регионе выросла более чем на 7%. В середине лета она составляла 60169 рублей. Зарплатные ожидания югорчан при этом за август в среднем почти достигли 61 тысячи рублей. С начала года они выросли на 7,7%, согласно данным сервиса. В январе жители ХМАО в среднем просили за свою работу 58,5 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало о вакансиях в ХМАО с зарплатой более миллиона рублей. В первую очередь на такие суммы могут рассчитывать «продажники».

В Ханты-Мансийском автономном округе в августе выросли предлагаемые зарплаты. К концу лета югорские компании в среднем были готовы платить сотрудникам 64,5 тысячи рублей — это самый высокий показатель с начала года. «Медианная предлагаемая зарплата в августе по ХМАО составила 64512 рублей», — следует из данных открытой статистики HeadHunter. Сумма стала самой высокой с начала года. По сравнению с июлем средняя заработная плата в регионе выросла более чем на 7%. В середине лета она составляла 60169 рублей. Зарплатные ожидания югорчан при этом за август в среднем почти достигли 61 тысячи рублей. С начала года они выросли на 7,7%, согласно данным сервиса. В январе жители ХМАО в среднем просили за свою работу 58,5 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало о вакансиях в ХМАО с зарплатой более миллиона рублей. В первую очередь на такие суммы могут рассчитывать «продажники».