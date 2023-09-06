06 сентября 2023

На Урале вырос дефицит рабочих

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСМПО-АВИСМА. Верхняя Салда, всмпо ависма, рабочий на заводе, кузнечный пресс, сотрудник предприятия
На нехватку сотрудников пожаловались 80% работодателей Фото:

В первом полугодии 2023 года дефицит рабочих на рынке труда в Уральском федеральном округе вырос — о нехватке сотрудников сообщили 80% работодателей. Сильнее всего не хватает кадров в обрабатывающей промышленности, говорится в новом выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

«В Свердловской области у предприятий, выполняющих госзаказ, а также работающих в отраслях, обеспечивающих импортозамещение, спрос на сотрудников заметно превышает предложение. Особенно востребованы инженерные и квалифицированные рабочие профессии. По данным служб занятости, на рынке не хватает также водителей, грузчиков и продавцов», — комментирует экономист уральского управления Банка России Сергей Иванов.

Дефицит сотрудников связан с тем, что после ухода зарубежных компаний в России стали производить больше разной продукции. Также выросла загрузка мощностей, увеличились объемы госзаказа. В апреле губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщал о том, что на промышленных предприятиях не хватает 15 тысяч рабочих.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В первом полугодии 2023 года дефицит рабочих на рынке труда в Уральском федеральном округе вырос — о нехватке сотрудников сообщили 80% работодателей. Сильнее всего не хватает кадров в обрабатывающей промышленности, говорится в новом выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ». «В Свердловской области у предприятий, выполняющих госзаказ, а также работающих в отраслях, обеспечивающих импортозамещение, спрос на сотрудников заметно превышает предложение. Особенно востребованы инженерные и квалифицированные рабочие профессии. По данным служб занятости, на рынке не хватает также водителей, грузчиков и продавцов», — комментирует экономист уральского управления Банка России Сергей Иванов. Дефицит сотрудников связан с тем, что после ухода зарубежных компаний в России стали производить больше разной продукции. Также выросла загрузка мощностей, увеличились объемы госзаказа. В апреле губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщал о том, что на промышленных предприятиях не хватает 15 тысяч рабочих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...