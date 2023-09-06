На Урале вырос дефицит рабочих

07 сентября 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

На нехватку сотрудников пожаловались 80% работодателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В первом полугодии 2023 года дефицит рабочих на рынке труда в Уральском федеральном округе вырос — о нехватке сотрудников сообщили 80% работодателей. Сильнее всего не хватает кадров в обрабатывающей промышленности, говорится в новом выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ». «В Свердловской области у предприятий, выполняющих госзаказ, а также работающих в отраслях, обеспечивающих импортозамещение, спрос на сотрудников заметно превышает предложение. Особенно востребованы инженерные и квалифицированные рабочие профессии. По данным служб занятости, на рынке не хватает также водителей, грузчиков и продавцов», — комментирует экономист уральского управления Банка России Сергей Иванов. Дефицит сотрудников связан с тем, что после ухода зарубежных компаний в России стали производить больше разной продукции. Также выросла загрузка мощностей, увеличились объемы госзаказа. В апреле губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщал о том, что на промышленных предприятиях не хватает 15 тысяч рабочих.

В первом полугодии 2023 года дефицит рабочих на рынке труда в Уральском федеральном округе вырос — о нехватке сотрудников сообщили 80% работодателей. Сильнее всего не хватает кадров в обрабатывающей промышленности, говорится в новом выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ». «В Свердловской области у предприятий, выполняющих госзаказ, а также работающих в отраслях, обеспечивающих импортозамещение, спрос на сотрудников заметно превышает предложение. Особенно востребованы инженерные и квалифицированные рабочие профессии. По данным служб занятости, на рынке не хватает также водителей, грузчиков и продавцов», — комментирует экономист уральского управления Банка России Сергей Иванов. Дефицит сотрудников связан с тем, что после ухода зарубежных компаний в России стали производить больше разной продукции. Также выросла загрузка мощностей, увеличились объемы госзаказа. В апреле губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщал о том, что на промышленных предприятиях не хватает 15 тысяч рабочих.