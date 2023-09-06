Компания бизнесмена-депутата из ЯНАО оказалась втянута в десятки судебных разбирательств

От АО «Ямалтрансстрой» из ЯНАО компании-контрагенты требуют 66 млн рублей

07 сентября 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

От компании АО «Ямалтрансстрой» требуют 66 миллионов рублей по более чем 20 искам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания «Ямалтрансстрой», занимающаяся дорожным строительством и принадлежащая депутату Тюменской облдумы Игорю Наку, оказалась втянута в десятки судебных разбирательств. В арбитражный суд ЯНАО в адрес дорожного подрядчика за последние два месяца внесено 24 иска, зарегистрированных в картотеке суда. «За период с 5 июля по 1 сентября внесено 24 иска в отношении ООО „Ямалтрансстрой“. Компания зарегистрирована в Лабытнанги», — следует из информации, размещенной в картотеке арбитражного суда ЯНАО. Самый крупный иск на 28 миллионов рублей поступил от ООО ИСК «Фирма КПД» из Ханты-Мансийска. Два иска на общую сумму 5 миллионов рублей подало ООО «Вектор-ТрансАвто» из Томска. Общая сумма исков превышает 66 миллионов рублей. Согласно системе «Контур.Фокус», «Ямалтрансстрой» за 2022 год получил чистую прибыль в размере 855 миллионов рублей. По данным платформы Rusprofile.ru, Игорь Нак является гендиректором АО «Ямалтрансстрой». В октябре 2021 года он получил мандат депутата Тюменской областной думы. Корреспондент агентства направил запрос в компанию, с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Компания «Ямалтрансстрой», занимающаяся дорожным строительством и принадлежащая депутату Тюменской облдумы Игорю Наку, оказалась втянута в десятки судебных разбирательств. В арбитражный суд ЯНАО в адрес дорожного подрядчика за последние два месяца внесено 24 иска, зарегистрированных в картотеке суда. «За период с 5 июля по 1 сентября внесено 24 иска в отношении ООО „Ямалтрансстрой“. Компания зарегистрирована в Лабытнанги», — следует из информации, размещенной в картотеке арбитражного суда ЯНАО. Самый крупный иск на 28 миллионов рублей поступил от ООО ИСК «Фирма КПД» из Ханты-Мансийска. Два иска на общую сумму 5 миллионов рублей подало ООО «Вектор-ТрансАвто» из Томска. Общая сумма исков превышает 66 миллионов рублей. Согласно системе «Контур.Фокус», «Ямалтрансстрой» за 2022 год получил чистую прибыль в размере 855 миллионов рублей. По данным платформы Rusprofile.ru, Игорь Нак является гендиректором АО «Ямалтрансстрой». В октябре 2021 года он получил мандат депутата Тюменской областной думы. Корреспондент агентства направил запрос в компанию, с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.