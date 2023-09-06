В Челябинске подорожали машины LADA и продукция китайского автопрома

Новый отечественный седан прибавил в цене на 7% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в течение августа подорожали машины марки LADA и продукция китайского автопрома. К такому выводу пришли аналитики «Авто.ру» в результате исследования объявлений о продаже автомобилей.

«Сильнее всего среди новых автомобилей прибавила в цене отечественная LADA Vesta. Она подорожала на 7% и стала продаваться на „Авто.ру“ в среднем за 1,4 миллиона рублей. На втором месте — китайский седан Changan Alsvin. Его средняя стоимость увеличилась на 4% и составила 1,7 миллиона рублей», — сообщает «Авто.ру».

На третьей позиции — Changan UNI-K, его цена выросла почти на 4% и достигла 5,7 миллиона рублей.

Заметнее всего среди автомобилей с пробегом прибавила в цене LADA Granta (7% — 456 тысяч рублей). На 6% возросла цена LADA Kalina и на 3% (300 тысяч рублей) — LADA Priora.

Среди подешевевших новых автомобилей в Челябинске — УАЗ Patriot (5% — 1,4 миллиона рублей). На 2% уменьшилась цена Chery Tiggo 7 Pro Max (2,9 миллиона рублей). Всего на 1% подешевела LADA Granta, которая в среднем стоит 834 тысячи рублей.

Среди подержанных автомобилей Челябинска больше всех подешевел в августе Chevrolet Niva — на 2%. В конце месяца он в среднем стоил на «Авто.ру» 611 тысяч рублей. На 1% уменьшилась цена на Нивы (LADA 2121), автомобиль стал продаваться в среднем за 522 тысячи рублей.