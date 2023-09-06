Свердловчане обвинили блогершу в срыве поставок на сотни тысяч рублей. Скрин

07 сентября 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Люди заказывали технику и парфюм с сайта блогерши Екатерины Улановой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Клиенты онлайн-магазина «Уланова — бюро», основательница которого — блогер из Екатеринбурга Екатерина Уланова, — массово пожаловались на задержку заказанных товаров и возврат денег. У некоторых суммы покупок превышают 800 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказала одна из пострадавших. «Бюро занимается поставкой техники, парфюмерии. Екатерина предоставляет со своей стороны лоты, которые выглядят так — покупаешь телефон, а в подарок идет фен Dyson или часы Apple Watch. Первый раз я оформила заказ по такой схеме, все пришло. Были знакомые, кто заказывал. Я подумала, что все хорошо, стала делать заказы дальше — за несколько месяцев потратила 800 тысяч рублей. Со временем отправки некоторых позиций стали задерживать. Я пробовала сделать возврат — деньги мне сразу вернули. Но потом ситуация стала ухудшаться», — делится собеседница. По ее словам, сроки доставки стали переносить, возникли сложности и с возвратом денег (600 тысяч рублей). Она стала выяснять, есть ли и другие клиенты «Уланова — бюро», которые не получили свой товар, и наткнулась на чат, где больше 100 пострадавших. Некоторые из них уже составили досудебные претензии, кто-то обратился в суд и Роспотребнадзор. Екатерина Уланова, в свою очередь, объясняет задержку с доставкой товаров проблемами на стороне поставщика. «До середины 2023 года мы работали с поставщиками, благодаря которым предлагали клиентам лучшие цены на рынке. Мы заказывали товар в больших объемах, и поставщики со временем перестали справляться с заказами и стали происходить задержки. Сейчас мы провели изменения внутри компании и больше повторение данной ситуации невозможно. Теперь мы будем продавать товары только из наличия — это позволит комфортно организовать работу и не зависеть от сроков доставки», — ответили в компании, отвечая на запрос URA.RU. Там же добавили, что договор предусматривает ситуации, когда сроки доставки могут варьироваться до полугода, а если этот срок превышается, деньги клиентам возвращают с неустойкой. Уланова признается, что некоторые клиенты действительно получали возвраты с опозданием, но в этих случаях в компании признавали вину и также выплачивали неустойку. Пострадавшие пишут в Роспотребнадзор, полицию и суды Скрин из чата пострадавших Екатеринбурженка полгода не может вернуть 600 тысяч рублей Скрин: читательница URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Клиенты онлайн-магазина «Уланова — бюро», основательница которого — блогер из Екатеринбурга Екатерина Уланова, — массово пожаловались на задержку заказанных товаров и возврат денег. У некоторых суммы покупок превышают 800 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказала одна из пострадавших. «Бюро занимается поставкой техники, парфюмерии. Екатерина предоставляет со своей стороны лоты, которые выглядят так — покупаешь телефон, а в подарок идет фен Dyson или часы Apple Watch. Первый раз я оформила заказ по такой схеме, все пришло. Были знакомые, кто заказывал. Я подумала, что все хорошо, стала делать заказы дальше — за несколько месяцев потратила 800 тысяч рублей. Со временем отправки некоторых позиций стали задерживать. Я пробовала сделать возврат — деньги мне сразу вернули. Но потом ситуация стала ухудшаться», — делится собеседница. По ее словам, сроки доставки стали переносить, возникли сложности и с возвратом денег (600 тысяч рублей). Она стала выяснять, есть ли и другие клиенты «Уланова — бюро», которые не получили свой товар, и наткнулась на чат, где больше 100 пострадавших. Некоторые из них уже составили досудебные претензии, кто-то обратился в суд и Роспотребнадзор. Екатерина Уланова, в свою очередь, объясняет задержку с доставкой товаров проблемами на стороне поставщика. «До середины 2023 года мы работали с поставщиками, благодаря которым предлагали клиентам лучшие цены на рынке. Мы заказывали товар в больших объемах, и поставщики со временем перестали справляться с заказами и стали происходить задержки. Сейчас мы провели изменения внутри компании и больше повторение данной ситуации невозможно. Теперь мы будем продавать товары только из наличия — это позволит комфортно организовать работу и не зависеть от сроков доставки», — ответили в компании, отвечая на запрос URA.RU. Там же добавили, что договор предусматривает ситуации, когда сроки доставки могут варьироваться до полугода, а если этот срок превышается, деньги клиентам возвращают с неустойкой. Уланова признается, что некоторые клиенты действительно получали возвраты с опозданием, но в этих случаях в компании признавали вину и также выплачивали неустойку.