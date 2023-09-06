В детсадах и школах Нижневартовска включают отопление

После социальных учреждений тепло получат жилые дома Фото: пресс-служба Управления теплоснабжения Нижневартовска

В ХМАО энергетики начали подачу тепла больницам, детским садам и школам, не дожидаясь официального старта отопительного сезона. В пресс-службе Управления теплоснабжения Нижневартовска (филиал АО «Горэлектросеть») сообщили, что тепло подают по заявкам руководителей объектов социальной сферы. На данный момент их направили 56 учреждений.

«Городская система готова к подаче тепла на 100%, трубопроводы находятся под давлением и уже заполнены сетевой водой. На восьми котельных, 73 тепловых пунктах и сетях выполнены все необходимые для подготовки к отопительному периоду мероприятия. В том числе гидравлические испытания и ремонты по их результатам», — рассказал URA.RU директор Управления теплоснабжения Нижневартовска Алексей Елин.

По нормативам подача тепла должна стартовать, когда среднесуточная температура на протяжении пяти суток составит менее 8 градусов. «Но комфорт воспитанников городских дошкольных и учебных учреждений, пациентов больниц — под особым вниманием энергетиков», — отметили в компании.

Убедившись в исправности внутренних коммунальных систем зданий, инспекторы теплосетей совместно с сотрудниками обслуживающих организаций запускают тепло в социальных учреждениях.

Официальное решение о начале отопительного сезона примут местные власти, исходя из погодных условий. После социальных учреждений тепло получат жилые дома, затем — офисные здания, предприятия торговли и промышленности. В 2022 году отопительный сезон в Нижневартовске начался 12 сентября.