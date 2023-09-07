ФСБ задержала контрабандистов, перевозивших запчасти для ВСУ. Видео

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В Басманном суде на оглашении меры пресечения Виктору Ишаеву. Москва, фсб, маски-шоу, задержанный, конвоирование осужденного, задержание
ФСБ задержали контрабандистов, которые везли запчасти для боевой авиации в Европу Фото:

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность контрабандистов из Украины и азиатской республики, провозивших в Европу запчасти для военной авиатехники. Об этом сообщили пресс-службе ФСБ.

«ФСБ пресекла деятельность группы, вывозившей компоненты для военной авиации в Европу», — говорится в сообщении службы. Уточняется, что задержанные являются уроженцами Украины и одной из азиатских республик. Они проводили ремонт военной техники для ВСУ.

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Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность контрабандистов из Украины и азиатской республики, провозивших в Европу запчасти для военной авиатехники. Об этом сообщили пресс-службе ФСБ. «ФСБ пресекла деятельность группы, вывозившей компоненты для военной авиации в Европу», — говорится в сообщении службы. Уточняется, что задержанные являются уроженцами Украины и одной из азиатских республик. Они проводили ремонт военной техники для ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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