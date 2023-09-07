ФСБ задержали контрабандистов, которые везли запчасти для боевой авиации в Европу
Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность контрабандистов из Украины и азиатской республики, провозивших в Европу запчасти для военной авиатехники. Об этом сообщили пресс-службе ФСБ.
«ФСБ пресекла деятельность группы, вывозившей компоненты для военной авиации в Европу», — говорится в сообщении службы. Уточняется, что задержанные являются уроженцами Украины и одной из азиатских республик. Они проводили ремонт военной техники для ВСУ.
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