Челябинцы стали чаще покупать трехкомнатные квартиры на вторичном рынке

07 сентября 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

Жители региона с начала 2023 года оформили ипотеку на 390 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинцы в 2023 году стали чаще покупать в ипотеку большие квартиры от трех комнат и более на вторичном рынке. Регион вошел в десятку лидеров по выдаче жилищных кредитов на подобное жилье, сообщили в пресс-службе Банка «Дом.РФ». «Около 40% ипотечных заемщиков, оформивших с начала 2023 года в Банке „Дом.РФ“ ипотеку на вторичном рынке, приобрели квартиры с тремя и более комнатами. В десятке лидеров Челябинская область, где с начала года ипотечных займов было оформлено на сумму 390 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. В целом по России больше всего ипотечных сделок с начала 2023 года было проведено в Москве (5,7 млрд рублей, рост по сравнению с прошлым годом в два раза), Подмосковье (1,7 млрд рублей, в 1,8 раза), Санкт-Петербурге (1,6 млрд рублей, в 1,7 раза), Приморском крае (свыше 800 млн рублей, в 2,2 раза) и Самарской области (около 800 млн рублей, в 1,5 раза). Также в топ-10 по выдаче ипотеки вошли Свердловская область (около 500 млн рублей), Красноярский край (450 млн рублей), Новосибирская область (410 млн рублей), и Краснодарский край (около 400 млн рублей).

Челябинцы в 2023 году стали чаще покупать в ипотеку большие квартиры от трех комнат и более на вторичном рынке. Регион вошел в десятку лидеров по выдаче жилищных кредитов на подобное жилье, сообщили в пресс-службе Банка «Дом.РФ». «Около 40% ипотечных заемщиков, оформивших с начала 2023 года в Банке „Дом.РФ“ ипотеку на вторичном рынке, приобрели квартиры с тремя и более комнатами. В десятке лидеров Челябинская область, где с начала года ипотечных займов было оформлено на сумму 390 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. В целом по России больше всего ипотечных сделок с начала 2023 года было проведено в Москве (5,7 млрд рублей, рост по сравнению с прошлым годом в два раза), Подмосковье (1,7 млрд рублей, в 1,8 раза), Санкт-Петербурге (1,6 млрд рублей, в 1,7 раза), Приморском крае (свыше 800 млн рублей, в 2,2 раза) и Самарской области (около 800 млн рублей, в 1,5 раза). Также в топ-10 по выдаче ипотеки вошли Свердловская область (около 500 млн рублей), Красноярский край (450 млн рублей), Новосибирская область (410 млн рублей), и Краснодарский край (около 400 млн рублей).