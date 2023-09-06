В День города в Челябинске перекроют улицы. Карта

07 сентября 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Будут перекрыты улицы центра и Северо-Запада Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В День города, 9 сентября, в Челябинске на ряде улиц в центральной и северо-западной частях города будет закрыто движение транспорта. Движение будет перекрыто на время проведения праздничных мероприятий, — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. С 15.30 до 23.00 будут закрыты: Улица Кирова от улицы Труда до пр. Победы;

улица Красная от улицы Труда до улицы 8 Марта;

улица Каслинская от улицы 8 Марта до пр. Победы;

улица Братьев Кашириных от улицы Краснознаменная до улицы Российской. С 16.00 до 23.00: Улица Салавата Юлаева от улицы Братьев Кашириных до пр. Победы;

улица 250-летия Челябинска от улицы Чичерина до улицы Академика Макеева;

улица Татищева от пр. Героя России Родионова до улицы 250-летия Челябинска. С 20.00 до 23.00: Улица Цвиллинга от пр. Ленина до улицы Труда;

улица Кирова от улицы Труда до пр. Победы;

улица Братьев Кашириных от улицы Краснознаменная до улицы Российской;

Свердловский пр. от пр. Победы до пр. Ленина;

улица Труда от улицы Российской до улицы Энгельса;

улица Красная от пр. Ленина до улицы 8 Марта;

улица Каслинская от улицы 8 Марта до пр. Победы. В администрации города просят водителей заранее планировать свои маршруты. О работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно. Перекрытие коснется улиц Братьев Кашириных, Кирова и Каслинской Фото: пресс-служба администрации Челябинска С 20:00 часов перекроют улицы Цвиллинга, Труда и Красная Фото: пресс-служба администрации Челябинска На Северо-Западе будут закрыты для движения улицы Татищева, Салавата Юлаева и 250-летия Челябинска Фото: пресс-служба администрации Челябинска

В День города, 9 сентября, в Челябинске на ряде улиц в центральной и северо-западной частях города будет закрыто движение транспорта. Движение будет перекрыто на время проведения праздничных мероприятий, — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. С 15.30 до 23.00 будут закрыты: С 16.00 до 23.00: С 20.00 до 23.00: В администрации города просят водителей заранее планировать свои маршруты. О работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно.