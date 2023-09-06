06 сентября 2023

В День города в Челябинске перекроют улицы. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Фейерверк. Челябинск, гаи, перекрытие дороги, гибдд, дпс
Будут перекрыты улицы центра и Северо-Запада Фото:

В День города, 9 сентября, в Челябинске на ряде улиц в центральной и северо-западной частях города будет закрыто движение транспорта. Движение будет перекрыто на время проведения праздничных мероприятий, — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

С 15.30 до 23.00 будут закрыты:

  • Улица Кирова от улицы Труда до пр. Победы;
  • улица Красная от улицы Труда до улицы 8 Марта;
  • улица Каслинская от улицы 8 Марта до пр. Победы;
  • улица Братьев Кашириных от улицы Краснознаменная до улицы Российской.

С 16.00 до 23.00:

  • Улица Салавата Юлаева от улицы Братьев Кашириных до пр. Победы;
  • улица 250-летия Челябинска от улицы Чичерина до улицы Академика Макеева;
  • улица Татищева от пр. Героя России Родионова до улицы 250-летия Челябинска.

С 20.00 до 23.00:

  • Улица Цвиллинга от пр. Ленина до улицы Труда;
  • улица Кирова от улицы Труда до пр. Победы;
  • улица Братьев Кашириных от улицы Краснознаменная до улицы Российской;
  • Свердловский пр. от пр. Победы до пр. Ленина;
  • улица Труда от улицы Российской до улицы Энгельса;
  • улица Красная от пр. Ленина до улицы 8 Марта;
  • улица Каслинская от улицы 8 Марта до пр. Победы.

В администрации города просят водителей заранее планировать свои маршруты. О работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно.

Перекрытие коснется улиц Братьев Кашириных, Кирова и Каслинской
Перекрытие коснется улиц Братьев Кашириных, Кирова и Каслинской
Фото:
С 20:00 часов перекроют улицы Цвиллинга, Труда и Красная
С 20:00 часов перекроют улицы Цвиллинга, Труда и Красная
Фото:
На Северо-Западе будут закрыты для движения улицы Татищева, Салавата Юлаева и 250-летия Челябинска
На Северо-Западе будут закрыты для движения улицы Татищева, Салавата Юлаева и 250-летия Челябинска
Фото:

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В День города, 9 сентября, в Челябинске на ряде улиц в центральной и северо-западной частях города будет закрыто движение транспорта. Движение будет перекрыто на время проведения праздничных мероприятий, — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. С 15.30 до 23.00 будут закрыты: С 16.00 до 23.00: С 20.00 до 23.00: В администрации города просят водителей заранее планировать свои маршруты. О работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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