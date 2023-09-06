Будут перекрыты улицы центра и Северо-Запада
В День города, 9 сентября, в Челябинске на ряде улиц в центральной и северо-западной частях города будет закрыто движение транспорта. Движение будет перекрыто на время проведения праздничных мероприятий, — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
С 15.30 до 23.00 будут закрыты:
- Улица Кирова от улицы Труда до пр. Победы;
- улица Красная от улицы Труда до улицы 8 Марта;
- улица Каслинская от улицы 8 Марта до пр. Победы;
- улица Братьев Кашириных от улицы Краснознаменная до улицы Российской.
С 16.00 до 23.00:
- Улица Салавата Юлаева от улицы Братьев Кашириных до пр. Победы;
- улица 250-летия Челябинска от улицы Чичерина до улицы Академика Макеева;
- улица Татищева от пр. Героя России Родионова до улицы 250-летия Челябинска.
С 20.00 до 23.00:
- Улица Цвиллинга от пр. Ленина до улицы Труда;
- улица Кирова от улицы Труда до пр. Победы;
- улица Братьев Кашириных от улицы Краснознаменная до улицы Российской;
- Свердловский пр. от пр. Победы до пр. Ленина;
- улица Труда от улицы Российской до улицы Энгельса;
- улица Красная от пр. Ленина до улицы 8 Марта;
- улица Каслинская от улицы 8 Марта до пр. Победы.
В администрации города просят водителей заранее планировать свои маршруты. О работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно.
Перекрытие коснется улиц Братьев Кашириных, Кирова и Каслинской
С 20:00 часов перекроют улицы Цвиллинга, Труда и Красная
На Северо-Западе будут закрыты для движения улицы Татищева, Салавата Юлаева и 250-летия Челябинска
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