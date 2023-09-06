06 сентября 2023

Суд смягчил наказание отцу Сергию, осужденному за экстремизм

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По приговору отцу Сергию. Москва, верующие, группа поддержки, романов николай, отец сергий, последователи, царебожцы
Суд сократил срок пребывания в колонии отцу Сергию и его помощнику на один месяц Фото:
новость из сюжета
Дело отца Сергия

Суд рассмотрел апелляцию на приговор бывшему схиигумену Сергию (Николай Романов) и его помощнику Всеволоду Могучеву. Обоим смягчили наказание — снизили срок заключения на один месяц. Об этом URA.RU сообщил адвокат Павел Бабиков.

«Согласно постановлению суда, отец Сергий пробудет в колонии шесть лет 11 месяцев, а не семь лет. Всеволод Могучев — четыре года 11 месяцев, а не пять лет», — сообщил адвокат.

Отец Сергий осужден за экстремистские высказывания, которые, по версии следствия, позволял себе во время службы в Среднеуральском женском монастыре. Ранее экс-схиигумена уже отправляли на 3,5 года колонии за другие преступления в отношении прихожан. Этот срок суммировали с новым приговором. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.

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Суд рассмотрел апелляцию на приговор бывшему схиигумену Сергию (Николай Романов) и его помощнику Всеволоду Могучеву. Обоим смягчили наказание — снизили срок заключения на один месяц. Об этом URA.RU сообщил адвокат Павел Бабиков. «Согласно постановлению суда, отец Сергий пробудет в колонии шесть лет 11 месяцев, а не семь лет. Всеволод Могучев — четыре года 11 месяцев, а не пять лет», — сообщил адвокат. Отец Сергий осужден за экстремистские высказывания, которые, по версии следствия, позволял себе во время службы в Среднеуральском женском монастыре. Ранее экс-схиигумена уже отправляли на 3,5 года колонии за другие преступления в отношении прихожан. Этот срок суммировали с новым приговором. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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