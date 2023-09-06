06 сентября 2023

Церемония прощания с депутатом Барановым пройдет в Соликамске

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Поездка губернатора Решетникова в Усолье и на Соликамскбумпром. Пермь, баранов виктор
Виктора Баранова на «Соликамскбумпроме» помнят как профессионала и мецената Фото:

Церемония прощания с ушедшим из жизни депутатом законодательного собрания Пермского края Виктором Барановым состоится в Соликамске. Об этом сообщили в компании «Соликамскбумпром», президентом которой он был.

«Прощание с Виктором Ивановичем состоится 9 сентября 2023 года в 14 часов, в ДК „Бумажник“ по адресу: г. Соликамск, ул. Культуры, 9», — говорится на сайте АО «Соликамскбумпром». В некрологе отмечается, что Баранов - производственник, успешный политик, бизнесмен и меценат, который внес неоценимый вклад в экономику России и развитие целлюлозно-бумажной промышленности страны, обеспечение устойчивости и стабильности Пермского края.

Виктор Баранов умер на 70-м году жизни. Всю жизнь он проработал на Соликамском ЦБК (сейчас — «Соликамскбумпром»), который возглавил в 1990 году. С 2001 года избирался в депутаты ЗС Прикамья. Соболезнования родным и близким выразили губернатор Дмитрий Махонин, председатель ЗС Валерий Сухих и другие деятели региона.

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Церемония прощания с ушедшим из жизни депутатом законодательного собрания Пермского края Виктором Барановым состоится в Соликамске. Об этом сообщили в компании «Соликамскбумпром», президентом которой он был. «Прощание с Виктором Ивановичем состоится 9 сентября 2023 года в 14 часов, в ДК „Бумажник“ по адресу: г. Соликамск, ул. Культуры, 9», — говорится на сайте АО «Соликамскбумпром». В некрологе отмечается, что Баранов - производственник, успешный политик, бизнесмен и меценат, который внес неоценимый вклад в экономику России и развитие целлюлозно-бумажной промышленности страны, обеспечение устойчивости и стабильности Пермского края. Виктор Баранов умер на 70-м году жизни. Всю жизнь он проработал на Соликамском ЦБК (сейчас — «Соликамскбумпром»), который возглавил в 1990 году. С 2001 года избирался в депутаты ЗС Прикамья. Соболезнования родным и близким выразили губернатор Дмитрий Махонин, председатель ЗС Валерий Сухих и другие деятели региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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