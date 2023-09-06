Церемония прощания с депутатом Барановым пройдет в Соликамске

Церемония прощания с ушедшим из жизни депутатом законодательного собрания Пермского края Виктором Барановым состоится в Соликамске. Об этом сообщили в компании «Соликамскбумпром», президентом которой он был.
«Прощание с Виктором Ивановичем состоится 9 сентября 2023 года в 14 часов, в ДК „Бумажник“ по адресу: г. Соликамск, ул. Культуры, 9», — говорится на сайте АО «Соликамскбумпром». В некрологе отмечается, что Баранов - производственник, успешный политик, бизнесмен и меценат, который внес неоценимый вклад в экономику России и развитие целлюлозно-бумажной промышленности страны, обеспечение устойчивости и стабильности Пермского края.
Виктор Баранов умер на 70-м году жизни. Всю жизнь он проработал на Соликамском ЦБК (сейчас — «Соликамскбумпром»), который возглавил в 1990 году. С 2001 года избирался в депутаты ЗС Прикамья. Соболезнования родным и близким выразили губернатор Дмитрий Махонин, председатель ЗС Валерий Сухих и другие деятели региона.
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