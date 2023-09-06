Сотрудники тюменской ГИБДД отследили нарушителей по соцсетям. Фото

07 сентября 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

Инспекторы поблагодарили тюменцев, опубликовавших видео Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени благодаря местным жителям получилось оштрафовать двух водителей, которые грубо нарушили ПДД. Неравнодушные опубликовали компрометирующие видео в соцсетях, на что обратили внимание в УГИБДД по Тюменской области. «Два автомобилиста сегодня привлечены к административной ответственности инспекторами полка ДПС ГИБДД по видеороликам с нарушениями ПДД, размещенным в социальных сетях <…> оба подвергали опасности на дороге своими грубыми нарушениями ПДД других участников дорожного движения», — сообщили в telegram-канале региональной Госавтоинспекции. Так, 61-летний водитель выехал на встречную полосу, где его на камеру видеорегистратора зафиксировал другой автомобиль. «Мужчина пояснил, что при повороте с ул. Трактовой не успел встать в свою полосу и пытался избежать ДТП. Штраф — пять тысяч рублей», — передали в ведомстве. Другой случай произошел с владельцем Toyota Camry, который выехал на встречку и проехал через красный сигнал светофора, чтобы якобы избежать ДТП.

В Тюмени благодаря местным жителям получилось оштрафовать двух водителей, которые грубо нарушили ПДД. Неравнодушные опубликовали компрометирующие видео в соцсетях, на что обратили внимание в УГИБДД по Тюменской области. «Два автомобилиста сегодня привлечены к административной ответственности инспекторами полка ДПС ГИБДД по видеороликам с нарушениями ПДД, размещенным в социальных сетях <…> оба подвергали опасности на дороге своими грубыми нарушениями ПДД других участников дорожного движения», — сообщили в telegram-канале региональной Госавтоинспекции. Так, 61-летний водитель выехал на встречную полосу, где его на камеру видеорегистратора зафиксировал другой автомобиль. «Мужчина пояснил, что при повороте с ул. Трактовой не успел встать в свою полосу и пытался избежать ДТП. Штраф — пять тысяч рублей», — передали в ведомстве. Другой случай произошел с владельцем Toyota Camry, который выехал на встречку и проехал через красный сигнал светофора, чтобы якобы избежать ДТП.