В Тюмени благодаря местным жителям получилось оштрафовать двух водителей, которые грубо нарушили ПДД. Неравнодушные опубликовали компрометирующие видео в соцсетях, на что обратили внимание в УГИБДД по Тюменской области.
«Два автомобилиста сегодня привлечены к административной ответственности инспекторами полка ДПС ГИБДД по видеороликам с нарушениями ПДД, размещенным в социальных сетях <…> оба подвергали опасности на дороге своими грубыми нарушениями ПДД других участников дорожного движения», — сообщили в telegram-канале региональной Госавтоинспекции.
Так, 61-летний водитель выехал на встречную полосу, где его на камеру видеорегистратора зафиксировал другой автомобиль. «Мужчина пояснил, что при повороте с ул. Трактовой не успел встать в свою полосу и пытался избежать ДТП. Штраф — пять тысяч рублей», — передали в ведомстве. Другой случай произошел с владельцем Toyota Camry, который выехал на встречку и проехал через красный сигнал светофора, чтобы якобы избежать ДТП.
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