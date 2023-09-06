В филиале Курганского госуниверситета сменили директора Филистеева

07 сентября 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

Олег Филистеев возглавил проектный офис КГУ в НОЦ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Олег Филистеев, работавший директором Лесниковского филиала Курганского госуниверситета (КГСХА), получил новую должность. Он возглавил проектный офис научно-образовательного центра КГУ (НОЦ). Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе вуза. «Олег Владимирович сосредоточен на одном из важнейших стратегических направлений — руководство научно-образовательной деятельностью проектного офиса КГУ в рамках НОЦ „Передовые производственные технологии и материалы“. По заявлению министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, для повышения результативности межрегиональным НОЦам необходимо усиливать управленческий каркас», — говорится в ответе КГУ. Связаться с Филистеевым оперативно URA.RU не удалось. Исполняющей обязанности директора Лесниковского филиала КГУ назначена Светлана Сажина, которая ранее была деканом агрономического факультета. Ранее URA.RU писало, что в КГУ увеличат стипендии и зарплаты сотрудникам. Сотрудники Лесниковского филиала будут получать зарплату на уровне коллег из головного вуза с сентября. Также агентство рассказывало о технологическом проекте КГУ, который реализуется совместно с компанией по производству вездеходов «Бурлак» в рамках Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ). Проект направлен на повышение надежности и ресурса снегоболотоходов, работающих в экстремальных условиях Арктики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Олег Филистеев, работавший директором Лесниковского филиала Курганского госуниверситета (КГСХА), получил новую должность. Он возглавил проектный офис научно-образовательного центра КГУ (НОЦ). Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе вуза. «Олег Владимирович сосредоточен на одном из важнейших стратегических направлений — руководство научно-образовательной деятельностью проектного офиса КГУ в рамках НОЦ „Передовые производственные технологии и материалы“. По заявлению министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, для повышения результативности межрегиональным НОЦам необходимо усиливать управленческий каркас», — говорится в ответе КГУ. Связаться с Филистеевым оперативно URA.RU не удалось. Исполняющей обязанности директора Лесниковского филиала КГУ назначена Светлана Сажина, которая ранее была деканом агрономического факультета. Ранее URA.RU писало, что в КГУ увеличат стипендии и зарплаты сотрудникам. Сотрудники Лесниковского филиала будут получать зарплату на уровне коллег из головного вуза с сентября. Также агентство рассказывало о технологическом проекте КГУ, который реализуется совместно с компанией по производству вездеходов «Бурлак» в рамках Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ). Проект направлен на повышение надежности и ресурса снегоболотоходов, работающих в экстремальных условиях Арктики.