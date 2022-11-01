Главный вуз Кургана и производитель вездеходов работают над проектом, созданным по инициативе Путина

02 ноября 2022 в 12:00 Размер текста - 17 +

Реализация научного проекта будет проходить в два этапа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания по производству вездеходов «Бурлак» совместно с Курганским госуниверситетом реализуют научный проект Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ), созданного по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте курганского вуза. «Компания «Вездеходы «Бурлак» реализует научный проект под эгидой УМНОЦ «Передовые производственные технологии и материалы». Проект направлен на повышение надежности и ресурса снегоболотоходов, работающих в экстремальных климатических условиях Арктики. Основными научными партнерами проекта выступают Институт Машиноведения УрО РАН и Курганский государственный университет», — указано на сайте вуза. Реализация научного проекта будет проходить в два этапа. Сначала планируется провести научно-исследовательские работы. Они будут вестись совместно с Институтом Машиноведения УрО РАН. Этап завершится до конца года. На втором этапе будут проводить опытно-конструкторские работы при содействии КГУ и привлечения сотрудников ИМАШ УрО РАН. «Сейчас идут исследования динамической нагруженности энерго-силового блока снегоболотохода „Бурлак“ на установившихся и переходных режимах, определение частотных характеристик системы. На основании полученных результатов будет сформировано направление опытно-конструкторских работ в рамках УМНОЦ. Срок отчета по научно-исследовательским работам — 30 ноября», — говорится в сообщении. Участие в программах УМНОЦ позволит ООО «Вездеходы «Бурлак» привлечь высококвалифицированных научных сотрудников и опытных специалистов. В рамках реализации проекта используются разработки и достижения отечественного машиностроения и импортозамещающего производства. Ранее URA.RU писало, что КГУ и предприятие «Бурлак» запустят передовую инженерную школу. Кроме того, на базе курганского вуза создадут систему для освоения Арктики. Также сообщалось, что курганский вездеход в рамках НОЦ сделают беспилотником. Президент Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием Науки и технологий. Основным задачами являются развитие отечественных производств и переход на собственные оригинальные технологии.

Компания по производству вездеходов «Бурлак» совместно с Курганским госуниверситетом реализуют научный проект Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ), созданного по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте курганского вуза. «Компания «Вездеходы «Бурлак» реализует научный проект под эгидой УМНОЦ «Передовые производственные технологии и материалы». Проект направлен на повышение надежности и ресурса снегоболотоходов, работающих в экстремальных климатических условиях Арктики. Основными научными партнерами проекта выступают Институт Машиноведения УрО РАН и Курганский государственный университет», — указано на сайте вуза. Реализация научного проекта будет проходить в два этапа. Сначала планируется провести научно-исследовательские работы. Они будут вестись совместно с Институтом Машиноведения УрО РАН. Этап завершится до конца года. На втором этапе будут проводить опытно-конструкторские работы при содействии КГУ и привлечения сотрудников ИМАШ УрО РАН. «Сейчас идут исследования динамической нагруженности энерго-силового блока снегоболотохода „Бурлак“ на установившихся и переходных режимах, определение частотных характеристик системы. На основании полученных результатов будет сформировано направление опытно-конструкторских работ в рамках УМНОЦ. Срок отчета по научно-исследовательским работам — 30 ноября», — говорится в сообщении. Участие в программах УМНОЦ позволит ООО «Вездеходы «Бурлак» привлечь высококвалифицированных научных сотрудников и опытных специалистов. В рамках реализации проекта используются разработки и достижения отечественного машиностроения и импортозамещающего производства. Ранее URA.RU писало, что КГУ и предприятие «Бурлак» запустят передовую инженерную школу. Кроме того, на базе курганского вуза создадут систему для освоения Арктики. Также сообщалось, что курганский вездеход в рамках НОЦ сделают беспилотником. Президент Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием Науки и технологий. Основным задачами являются развитие отечественных производств и переход на собственные оригинальные технологии.