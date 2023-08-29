29 августа 2023

В курганском вузе повысят зарплаты и стипендии

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплаты преподавателей КГУ будут в два раза выше средней зарплаты по региону Фото:

В Курганском государственном университете с 1 сентября повысят зарплаты преподавателям и стипендии студентам филиала КГСХА. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Зарплаты преподавателей, а также стипендии студентов филиала КГУ — КГСХА с 1 сентября будут не меньше, чем у преподавателей и студентов головного вуза. В среднем у преподавателей филиала произойдет повышение должностных окладов в два раза. Таким образом, средняя зарплата преподавательского состава филиала КГУ — КГСХА будет составлять не менее 205% к уровню средней зарплаты по региону», — говорится в сообщении КГУ.

Также с 1 сентября предусмотрена индексация государственной академической стипендии на 5,5% для всех студентов КГУ, включая филиалы. В вузе расширят перечень социальных категорий студентов, которые могут рассчитывать на материальную поддержку. С 1 октября 2023 года увеличат оклады по ряду должностей вспомогательного персонала в целом по КГУ.

Ранее URA.RU писало, что работник КГУ пожаловался на размер оклада после объединения вузов. Сотрудник бывшей сельхозакадемии (КГСХА в 2022 году стала филиалом КГУ) показал трудовой договор, где был указан оклад в размере 9415,14 рублей. В КГУ на запрос агентства ответили, что повышение окладов преподавателей филиала (КГСХА) планируется с 1 сентября. При этом добавили, что по данным на начало 2023 года в КГУ с учетом филиальной сети средняя зарплата составляла 237% от средней зарплаты по экономике региона — это чуть более 92 тысяч рублей. По данным за пять месяцев 2023 года средняя зарплата работников предприятий в Курганской области составила почти 45,9 тысяч рублей.

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В Курганском государственном университете с 1 сентября повысят зарплаты преподавателям и стипендии студентам филиала КГСХА. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. «Зарплаты преподавателей, а также стипендии студентов филиала КГУ — КГСХА с 1 сентября будут не меньше, чем у преподавателей и студентов головного вуза. В среднем у преподавателей филиала произойдет повышение должностных окладов в два раза. Таким образом, средняя зарплата преподавательского состава филиала КГУ — КГСХА будет составлять не менее 205% к уровню средней зарплаты по региону», — говорится в сообщении КГУ. Также с 1 сентября предусмотрена индексация государственной академической стипендии на 5,5% для всех студентов КГУ, включая филиалы. В вузе расширят перечень социальных категорий студентов, которые могут рассчитывать на материальную поддержку. С 1 октября 2023 года увеличат оклады по ряду должностей вспомогательного персонала в целом по КГУ. Ранее URA.RU писало, что работник КГУ пожаловался на размер оклада после объединения вузов. Сотрудник бывшей сельхозакадемии (КГСХА в 2022 году стала филиалом КГУ) показал трудовой договор, где был указан оклад в размере 9415,14 рублей. В КГУ на запрос агентства ответили, что повышение окладов преподавателей филиала (КГСХА) планируется с 1 сентября. При этом добавили, что по данным на начало 2023 года в КГУ с учетом филиальной сети средняя зарплата составляла 237% от средней зарплаты по экономике региона — это чуть более 92 тысяч рублей. По данным за пять месяцев 2023 года средняя зарплата работников предприятий в Курганской области составила почти 45,9 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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