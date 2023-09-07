Женщинам на Украине ограничат выезд за границу

Женщинам с медобразованием на Украине ограничат выезд за границу
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Женщины с медицинским образованием не смогут покинуть Украину с 1 октября 2023 года, заявил Федор Вениславский Фото:

С 1 октября 2023 года женщины с медицинским или фармацевтическим образованием на Украине будут ограничены в праве на выезд за границу, так как им потребуется встать на воинский учет и стать военнообязанными. Об этом рассказал член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

«С 1 октября 2023 года женщины с медицинским или фармацевтическим образованием должны стать на воинский учет. Они будут считаться военнообязанными и будут иметь ограничения на выезд за границу», — передает слова Вениславского РБК-Украина. Он напомнил, что в прошлом году Рада приняла закон, согласно которому женщины с медицинским или фармацевтическим образованием должны быть поставлены на воинский учет.

На Украине проявляют больший интерес к вербовке женщин с образованием в области химии, биологии, биотехнологий и ветеринарной медицины, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. В рядах ВСУ также отмечают увеличение числа женщин-военнослужащих, составляющих 30% украинских подразделений в зоне Южного военного округа Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон о частичной постановке женщин на воинский учет 21 октября 2022 года, передает «Ридус».

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С 1 октября 2023 года женщины с медицинским или фармацевтическим образованием на Украине будут ограничены в праве на выезд за границу, так как им потребуется встать на воинский учет и стать военнообязанными. Об этом рассказал член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. «С 1 октября 2023 года женщины с медицинским или фармацевтическим образованием должны стать на воинский учет. Они будут считаться военнообязанными и будут иметь ограничения на выезд за границу», — передает слова Вениславского РБК-Украина. Он напомнил, что в прошлом году Рада приняла закон, согласно которому женщины с медицинским или фармацевтическим образованием должны быть поставлены на воинский учет. На Украине проявляют больший интерес к вербовке женщин с образованием в области химии, биологии, биотехнологий и ветеринарной медицины, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. В рядах ВСУ также отмечают увеличение числа женщин-военнослужащих, составляющих 30% украинских подразделений в зоне Южного военного округа Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон о частичной постановке женщин на воинский учет 21 октября 2022 года, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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