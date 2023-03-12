Офицер ЛНР раскрыл, каких женщин стали чаще вербовать на Украине

Вооруженные силы Украины (СБУ) стали чаще вербовать женщин, имеющих образование в области химии, биологии, биотехнологий и ветеринарной медицины. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Отмечается увеличение спроса на женщин, имеющих гражданское образование в области химии, биологии, биотехнологий и ветеринарной медицины», — передает слова Марочко РИА Новости. Он подчеркнул, что предпочтительным возрастом для призыва среди женщин является от 22 до 45 лет.
Ранее из-за нехватки мужчин на Украине выдвинули идею о женской мобилизации. После появления первых слухов о начале женской мобилизации украинки стали массово покидать страну. Командир разведвзвода ВДВ сообщил, что в ЛНР была ликвидирована украинская женщина-снайпер в возрасте 35 лет, передает RT.
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Вооруженные силы Украины (СБУ) стали чаще вербовать женщин, имеющих образование в области химии, биологии, биотехнологий и ветеринарной медицины. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Отмечается увеличение спроса на женщин, имеющих гражданское образование в области химии, биологии, биотехнологий и ветеринарной медицины», — передает слова Марочко РИА Новости. Он подчеркнул, что предпочтительным возрастом для призыва среди женщин является от 22 до 45 лет. Ранее из-за нехватки мужчин на Украине выдвинули идею о женской мобилизации. После появления первых слухов о начале женской мобилизации украинки стали массово покидать страну. Командир разведвзвода ВДВ сообщил, что в ЛНР была ликвидирована украинская женщина-снайпер в возрасте 35 лет, передает RT.