12 марта 2023

Офицер ЛНР раскрыл, каких женщин стали чаще вербовать на Украине

Офицер ЛНР Марочко: ВСУ при вербовке женщин отдают предпочтение химикам и биологам
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщины с биологическим и химическим образованием активно вербуются ВСУ, заявил Андрей Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (СБУ) стали чаще вербовать женщин, имеющих образование в области химии, биологии, биотехнологий и ветеринарной медицины. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Отмечается увеличение спроса на женщин, имеющих гражданское образование в области химии, биологии, биотехнологий и ветеринарной медицины», — передает слова Марочко РИА Новости. Он подчеркнул, что предпочтительным возрастом для призыва среди женщин является от 22 до 45 лет.

Ранее из-за нехватки мужчин на Украине выдвинули идею о женской мобилизации. После появления первых слухов о начале женской мобилизации украинки стали массово покидать страну. Командир разведвзвода ВДВ сообщил, что в ЛНР была ликвидирована украинская женщина-снайпер в возрасте 35 лет, передает RT.

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Вооруженные силы Украины (СБУ) стали чаще вербовать женщин, имеющих образование в области химии, биологии, биотехнологий и ветеринарной медицины. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Отмечается увеличение спроса на женщин, имеющих гражданское образование в области химии, биологии, биотехнологий и ветеринарной медицины», — передает слова Марочко РИА Новости. Он подчеркнул, что предпочтительным возрастом для призыва среди женщин является от 22 до 45 лет. Ранее из-за нехватки мужчин на Украине выдвинули идею о женской мобилизации. После появления первых слухов о начале женской мобилизации украинки стали массово покидать страну. Командир разведвзвода ВДВ сообщил, что в ЛНР была ликвидирована украинская женщина-снайпер в возрасте 35 лет, передает RT.
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