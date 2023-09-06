Депутата челябинского района осудили за поврежденный коллеге в драке глаз

Приговор вынесли на участке мирового судьи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутата собрания Катав-Ивановского района (Челябинская область) Якова Чуксина 7 сентября осудили за поврежденный в драке коллеге глаз. Как следует из текста приговора мирового судьи участка № 1 района, депутату ограничили свободу на один год и взыскали компенсацию морального вреда.

«Признать Чуксина Якова Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, вызвавшего стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть — прим. ред). Назначить наказание в виде ограничения свободы на срок один год», — отмечено в приговоре.

В течение этого времени Чуксин не сможет выезжать за пределы района, не заручившись согласием уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства. Компенсировать моральный вред придется в сумме 100 тысяч рублей при том, что потерпевший, депутат Андрей Печников просил миллион.

Потасовка 21 апреля стала следствием словесной перепалки на рабочей встрече после заседания депутатов, в ходе которой Чуксин, рассказал один свидетелей, мешал выступать Печникову. Когда вышли в коридор, Чуксин набросился на коллегу с кулаками и двумя ударами в область лица повредил глаз. Проведено две судебно-медицинские экспертизы. Медики зафиксировали ушиб правого глазного яблока с вывихом искусственного хрусталика в переднюю камеру стекловидного тела. Данное повреждение повлекло снижение остроты зрения на 20%.

В суде сторона защиты и сам подсудимый пытались представить дело так, что у потерпевшего были проблемы с глазом с 2018 года. Говорили, будто Печников не удалил после операции силиконовое масло, и оно проникло в переднюю камеру. По версии Чуксина, в результате проблемы со здоровьем помогли Печникову решить политические вопросы. Показания свидетелей, говорящие об обратном, Чуксин объяснил попыткой лишить его депутатского статуса. Депутат Евгений Калиничев заявил, что на следующий после драки день видел, как Печников ездит на грузовике.

Разнимать конфликтующих пришлось начальнику управления по внутренней политике правительства региона Евгению Горяеву. Глава района Николай Шиманович пригласил руководителя на заседание райсобрания, чтобы посоветовал, как устранить депутатские конфликты. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием к Чуксину, но депутат говорить отказался. На обжалование приговора у него имеется 15 суток.