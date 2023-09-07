Названа причина смертельного ДТП с велосипедистками в Ленобласти

Установлена причина смертельного ДТП с велосипедистками в Ленинградской области. Водитель фуры, столкнувшейся с колонной девочек-велосипедисток, уснул за рулем. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Водитель фуры уснул за рулем», — передает слова источника РЕН ТВ. Там добавили, что мужчина был задержан в связи с происшествием.
Ранее стало известно, что фура столкнулась с группой несовершеннолетних велосипедистов на трассе Скандинавия в Ленинградской области. URA.RU собрало всю доступную информацию о происшествии на данный момент. По предварительным данным, в результате происшествия два человека погибли, а восемь получили травмы.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.