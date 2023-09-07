Названа причина смертельного ДТП с велосипедистками в Ленобласти

РЕН ТВ: водитель фуры, сбивший велосипедисток в Ленобласти, уснул за рулем
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Водитель фуры уснул за рулем, что стало причиной ДТП с велосипедистками Фото:

Установлена причина смертельного ДТП с велосипедистками в Ленинградской области. Водитель фуры, столкнувшейся с колонной девочек-велосипедисток, уснул за рулем. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Водитель фуры уснул за рулем», — передает слова источника РЕН ТВ. Там добавили, что мужчина был задержан в связи с происшествием.

Ранее стало известно, что фура столкнулась с группой несовершеннолетних велосипедистов на трассе Скандинавия в Ленинградской области. URA.RU собрало всю доступную информацию о происшествии на данный момент. По предварительным данным, в результате происшествия два человека погибли, а восемь получили травмы.

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Установлена причина смертельного ДТП с велосипедистками в Ленинградской области. Водитель фуры, столкнувшейся с колонной девочек-велосипедисток, уснул за рулем. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Водитель фуры уснул за рулем», — передает слова источника РЕН ТВ. Там добавили, что мужчина был задержан в связи с происшествием. Ранее стало известно, что фура столкнулась с группой несовершеннолетних велосипедистов на трассе Скандинавия в Ленинградской области. URA.RU собрало всю доступную информацию о происшествии на данный момент. По предварительным данным, в результате происшествия два человека погибли, а восемь получили травмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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