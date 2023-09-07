Названа причина смертельного ДТП с велосипедистками в Ленобласти РЕН ТВ: водитель фуры, сбивший велосипедисток в Ленобласти, уснул за рулем 07 сентября 2023 в 16:40 Размер текста - 17 + Водитель фуры уснул за рулем, что стало причиной ДТП с велосипедистками Фото: Илья Московец © URA.RU Установлена причина смертельного ДТП с велосипедистками в Ленинградской области. Водитель фуры, столкнувшейся с колонной девочек-велосипедисток, уснул за рулем. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Водитель фуры уснул за рулем», — передает слова источника РЕН ТВ. Там добавили, что мужчина был задержан в связи с происшествием. Ранее стало известно, что фура столкнулась с группой несовершеннолетних велосипедистов на трассе Скандинавия в Ленинградской области. URA.RU собрало всю доступную информацию о происшествии на данный момент. По предварительным данным, в результате происшествия два человека погибли, а восемь получили травмы. Установлена причина смертельного ДТП с велосипедистками в Ленинградской области. Водитель фуры, столкнувшейся с колонной девочек-велосипедисток, уснул за рулем. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Водитель фуры уснул за рулем», — передает слова источника РЕН ТВ. Там добавили, что мужчина был задержан в связи с происшествием. Ранее стало известно, что фура столкнулась с группой несовершеннолетних велосипедистов на трассе Скандинавия в Ленинградской области. URA.RU собрало всю доступную информацию о происшествии на данный момент. По предварительным данным, в результате происшествия два человека погибли, а восемь получили травмы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям