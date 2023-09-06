Пермские больницы попросили включить отопление

В двух пермских больницах уже включили отопление. Это сделано до официального начала отопительного сезона, так как руководство учреждений попросило об этом коммунальщиков. Как пояснили в ПАО «Т Плюс», речь идет о стационаре отделения Краевой клинической психиатрической больницы и Городской детской клинической больнице № 3.
«Необходимость в подаче теплоносителя возникла из-за понижения температуры наружного воздуха ночью до +8 градусов. Решение об официальном старте отопительного сезона 2023/24 года в Перми пока не принято администрацией города. Подача теплоносителя в медучреждения начата на основании обращений их руководства», — сообщается на сайте компании «Т Плюс».
Ранее в мэрии Перми сообщали, что подача тепла в объекты социальной сферы и жилые дома начнется при понижении температуры воздуха ниже восьми градусов тепла. При этом такая температура должна сохраняться на протяжении пяти дней.
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