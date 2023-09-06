06 сентября 2023

Пермские больницы попросили включить отопление

© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление. Курган, батарея, тепло, радиатор, отопление, перекрытие батареи
Батареи уже начали теплеть в двух больницах Перми Фото:

В двух пермских больницах уже включили отопление. Это сделано до официального начала отопительного сезона, так как руководство учреждений попросило об этом коммунальщиков. Как пояснили в ПАО «Т Плюс», речь идет о стационаре отделения Краевой клинической психиатрической больницы и Городской детской клинической больнице № 3.

«Необходимость в подаче теплоносителя возникла из-за понижения температуры наружного воздуха ночью до +8 градусов. Решение об официальном старте отопительного сезона 2023/24 года в Перми пока не принято администрацией города. Подача теплоносителя в медучреждения начата на основании обращений их руководства», — сообщается на сайте компании «Т Плюс».

Ранее в мэрии Перми сообщали, что подача тепла в объекты социальной сферы и жилые дома начнется при понижении температуры воздуха ниже восьми градусов тепла. При этом такая температура должна сохраняться на протяжении пяти дней.

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В двух пермских больницах уже включили отопление. Это сделано до официального начала отопительного сезона, так как руководство учреждений попросило об этом коммунальщиков. Как пояснили в ПАО «Т Плюс», речь идет о стационаре отделения Краевой клинической психиатрической больницы и Городской детской клинической больнице № 3. «Необходимость в подаче теплоносителя возникла из-за понижения температуры наружного воздуха ночью до +8 градусов. Решение об официальном старте отопительного сезона 2023/24 года в Перми пока не принято администрацией города. Подача теплоносителя в медучреждения начата на основании обращений их руководства», — сообщается на сайте компании «Т Плюс». Ранее в мэрии Перми сообщали, что подача тепла в объекты социальной сферы и жилые дома начнется при понижении температуры воздуха ниже восьми градусов тепла. При этом такая температура должна сохраняться на протяжении пяти дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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