Под Челябинском в Сосновском районе построят АЗС, придорожное кафе и мотель

Под Челябинском в Сосновском районе у объездной дороги 75К-205, проходящей в 20 километрах от города, появится комплекс дорожного сервиса, включающий автозаправочную станцию, придорожное кафе, мотель и автосервис. Проект 6 сентября получил положительное заключение экспертной организации ООО «Сертпромтест», сообщается на сайте госреестра.
«Присоединение объекта дорожного сервиса-логистического комплекса, комплекса дорожного сервиса, включающего в себя автозаправочную станцию, придорожное кафе, мотель, станцию технического обслуживания к автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения Челябинской области 75К-205 «Обход города Челябинска» (западный) на отметке 27км+963 м слева». Положительное заключение экспертной организации ООО «Сертпромтест»», — сообщается на сайте.
Проект положительное заключение экспертной организации получил 6 сентября 2023 года, 7 сентября данные были включены в реестр. Застройщиком проекта по возведению дорожного сервиса в Сосновском районе в Полетаевском сельском поселении является компания ООО «Рубин».
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