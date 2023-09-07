Нового начальника МВД в Тюменской области назначат до конца осени

Экс-начальник МВД России по Тюменской области Леонид Коломиец оставил должность 7 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник МВД России по Тюменской области будет назначен не позднее ноября 2023 года. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. 7 августа стало известно о том, что глава УМВД России по Тюменской области Леонид Коломиец отправлен в отставку. По данным источников URA.RU, он оставил службу в полиции на фоне проблем со здоровьем.

«Если говорить о сроках, то новый руководитель УМВД по Тюменской области будет назначен не позднее ноября 2023 года. Насколько мне известно, Вячеслав Шуляк, который исполняет обязанности руководителя регионального главка, на эту должность не рассматривается. Он назначен именно как временный начальник», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что на должность начальника УМВД по Тюменской области будет назначен силовик из другого региона. «Сейчас на рассмотрении в МВД есть несколько кандидатов. На данный момент, все они живут и работают за пределами указанного региона», — отметил инсайдер агентства.

Ранее в пресс-службе УМВД по Тюменской области агентству сообщили, что вся информация о назначениях указана на сайте ведомства. «Вся актуальная информация о кадровом составе руководства УМВД России по Тюменская области размещена на официальном сайте управления», — пояснили там URA.RU.