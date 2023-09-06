06 сентября 2023

Начальник УМВД по Тюменской области Коломиец уволен с должности

© Служба новостей «URA.RU»
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Генерал МВД Алтынов. Тюмень, мвд, вип часы, форма, алтынов юрий
Леонид Коломиец ушел из полиции Фото:

С официального сайта МВД России по Тюменской области исчезла информация о Леониде Коломийце, который ранее возглавлял указанный отдел ведомства. По данным источников агентства, высокопоставленный силовик ушел в отставку. Временно исполняющим обязанности начальника областного управления полиции назначен Вячеслав Шуляк.

«Врио начальника УМВД России по Тюменской области, полковник полиции. Шуляк Вячеслав Анатольевич», — указано на официальном сайте УМВД по Тюменской области.

При этом, информация о генерале Коломийце там отсутствует. В пресс-службе ведомства агентству сообщили, что вся информация о кадровых перестановках в полиции размещается на официальном сайте. «Вся актуальная информация о кадровом составе руководства УМВД России по Тюменская области размещена на официальном сайте управления», — пояснили там URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что начальник УМВД России по Тюменской области Леонид Коломиец планирует уйти в отставку на фоне проблем со здоровьем. При этом, в конце августа ведомство также покинули другие высокопоставленные силовики.

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С официального сайта МВД России по Тюменской области исчезла информация о Леониде Коломийце, который ранее возглавлял указанный отдел ведомства. По данным источников агентства, высокопоставленный силовик ушел в отставку. Временно исполняющим обязанности начальника областного управления полиции назначен Вячеслав Шуляк. «Врио начальника УМВД России по Тюменской области, полковник полиции. Шуляк Вячеслав Анатольевич», — указано на официальном сайте УМВД по Тюменской области. При этом, информация о генерале Коломийце там отсутствует. В пресс-службе ведомства агентству сообщили, что вся информация о кадровых перестановках в полиции размещается на официальном сайте. «Вся актуальная информация о кадровом составе руководства УМВД России по Тюменская области размещена на официальном сайте управления», — пояснили там URA.RU. Ранее агентство писало о том, что начальник УМВД России по Тюменской области Леонид Коломиец планирует уйти в отставку на фоне проблем со здоровьем. При этом, в конце августа ведомство также покинули другие высокопоставленные силовики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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