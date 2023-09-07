Жителям Свердловской области станет проще уехать к морю

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Добраться к Черному морю уральцам станет проще Фото:

Жителям Свердловской области станет проще добраться до Черного моря. Уменьшить дефицит билетов на популярные курорты позволят дополнительные поезда.

По данным Свердловской железной дороге, на сентябрь назначены дополнительные пассажирские поезда в направлении городов, расположенных вдоль Черноморского побережья. Они будут курсировать по наиболее загруженным маршрутам: из Екатеринбурга в Анапу, Адлер (станция Имеретинский курорт), а также Новороссийск. Билеты на них можно приобрести не только в кассах, но и на сайте РЖД, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Всего на полигоне РЖД в сентябре назначили больше одной тысячи дополнительных поездов. Более шестисот из них курсируют по направлению курортов Черноморского побережья.

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Жителям Свердловской области станет проще добраться до Черного моря. Уменьшить дефицит билетов на популярные курорты позволят дополнительные поезда. По данным Свердловской железной дороге, на сентябрь назначены дополнительные пассажирские поезда в направлении городов, расположенных вдоль Черноморского побережья. Они будут курсировать по наиболее загруженным маршрутам: из Екатеринбурга в Анапу, Адлер (станция Имеретинский курорт), а также Новороссийск. Билеты на них можно приобрести не только в кассах, но и на сайте РЖД, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Всего на полигоне РЖД в сентябре назначили больше одной тысячи дополнительных поездов. Более шестисот из них курсируют по направлению курортов Черноморского побережья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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