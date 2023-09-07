Жителям Свердловской области станет проще уехать к морю

07 сентября 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Добраться к Черному морю уральцам станет проще Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жителям Свердловской области станет проще добраться до Черного моря. Уменьшить дефицит билетов на популярные курорты позволят дополнительные поезда. По данным Свердловской железной дороге, на сентябрь назначены дополнительные пассажирские поезда в направлении городов, расположенных вдоль Черноморского побережья. Они будут курсировать по наиболее загруженным маршрутам: из Екатеринбурга в Анапу, Адлер (станция Имеретинский курорт), а также Новороссийск. Билеты на них можно приобрести не только в кассах, но и на сайте РЖД, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Всего на полигоне РЖД в сентябре назначили больше одной тысячи дополнительных поездов. Более шестисот из них курсируют по направлению курортов Черноморского побережья.

Жителям Свердловской области станет проще добраться до Черного моря. Уменьшить дефицит билетов на популярные курорты позволят дополнительные поезда. По данным Свердловской железной дороге, на сентябрь назначены дополнительные пассажирские поезда в направлении городов, расположенных вдоль Черноморского побережья. Они будут курсировать по наиболее загруженным маршрутам: из Екатеринбурга в Анапу, Адлер (станция Имеретинский курорт), а также Новороссийск. Билеты на них можно приобрести не только в кассах, но и на сайте РЖД, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Всего на полигоне РЖД в сентябре назначили больше одной тысячи дополнительных поездов. Более шестисот из них курсируют по направлению курортов Черноморского побережья.