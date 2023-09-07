США ввели санкции против жителя Екатеринбурга за действия в киберсфере

США ввели санкции против екатеринбуржца Андрея Жуйкова за действия в киберсфере
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Вашингтон расширил санкционный список, связанный с кибербезопасностью. В списке числится 11 россиян, среди которых екатеринбуржец Андрей Жуйков. Об этом говорится на официальном сайте Минфина США.
«Жуйков Андрей родился 18 февраля в 1982 году в Екатеринбурге. Является гражданином России», — говорится на сайте Минфина США.
Подробностей о причинах ограничений не говорится. Помимо имени, фамилии и места рождения, указаны сетевые псевдонимы и адреса электронной почты.
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