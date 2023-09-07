США ввели санкции против жителя Екатеринбурга за действия в киберсфере

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США ввели санкции против екатеринбуржца Андрея Жуйкова за действия в киберсфере Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Вашингтон расширил санкционный список, связанный с кибербезопасностью. В списке числится 11 россиян, среди которых екатеринбуржец Андрей Жуйков. Об этом говорится на официальном сайте Минфина США.

«Жуйков Андрей родился 18 февраля в 1982 году в Екатеринбурге. Является гражданином России», — говорится на сайте Минфина США.

Подробностей о причинах ограничений не говорится. Помимо имени, фамилии и места рождения, указаны сетевые псевдонимы и адреса электронной почты.

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Вашингтон расширил санкционный список, связанный с кибербезопасностью. В списке числится 11 россиян, среди которых екатеринбуржец Андрей Жуйков. Об этом говорится на официальном сайте Минфина США. «Жуйков Андрей родился 18 февраля в 1982 году в Екатеринбурге. Является гражданином России», — говорится на сайте Минфина США. Подробностей о причинах ограничений не говорится. Помимо имени, фамилии и места рождения, указаны сетевые псевдонимы и адреса электронной почты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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