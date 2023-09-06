06 сентября 2023

Хакеры из Челябинска попали под санкции США

© Служба новостей «URA.RU»
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Кроме челябинцев, в санкционном списке Минфина США еще девять хакеров Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Уроженцы Челябинска Максим Халиуллин и Дмитрий Путилин включены в очередное обновление санкционного списка США, связанного с угрозами в сфере кибербезопасности. Документ появился 7 сентября на официальном Минфина США.

«Обновление списка специально назначенных граждан. Халиуллин Максим Марселевич (он же „Кагас“), Челябинск, Россия. Путилин Дмитрий (он же „Град“; он же „Сотрудник“), Челябинск, Россия. Положение о санкциях в отношении Украины и России», — говорится в тексте документа.

В общей сложности, под санкции «за действия в киберпространстве» попали 11 российских хакеров. Среди них лидер хакерской группировки Trickbot Максим Галочкин, якобы организовавший хищения десятков и сотен миллионов со счетов американских банков, юридических контор и местных органов власти.

Обновлено: 18:21

Аналогичные санкции против этих киберспециалистов ввела Великобритания. Как следует из уведомления, размещенного на сайте правительства страны, обоих челябинцев считают связанными с покупкой инфраструктуры Trickbot, включая приобретение виртуальных частных серверов (VPS). Кроме того, британцы утверждают, что Халиуллин был менеджером по персоналу группы.

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Уроженцы Челябинска Максим Халиуллин и Дмитрий Путилин включены в очередное обновление санкционного списка США, связанного с угрозами в сфере кибербезопасности. Документ появился 7 сентября на официальном Минфина США. «Обновление списка специально назначенных граждан. Халиуллин Максим Марселевич (он же „Кагас“), Челябинск, Россия. Путилин Дмитрий (он же „Град“; он же „Сотрудник“), Челябинск, Россия. Положение о санкциях в отношении Украины и России», — говорится в тексте документа. В общей сложности, под санкции «за действия в киберпространстве» попали 11 российских хакеров. Среди них лидер хакерской группировки Trickbot Максим Галочкин, якобы организовавший хищения десятков и сотен миллионов со счетов американских банков, юридических контор и местных органов власти. Обновлено: 18:21 Аналогичные санкции против этих киберспециалистов ввела Великобритания. Как следует из уведомления, размещенного на сайте правительства страны, обоих челябинцев считают связанными с покупкой инфраструктуры Trickbot, включая приобретение виртуальных частных серверов (VPS). Кроме того, британцы утверждают, что Халиуллин был менеджером по персоналу группы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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