Хакеры из Челябинска попали под санкции США

Уроженцы Челябинска Максим Халиуллин и Дмитрий Путилин включены в очередное обновление санкционного списка США, связанного с угрозами в сфере кибербезопасности. Документ появился 7 сентября на официальном Минфина США.
«Обновление списка специально назначенных граждан. Халиуллин Максим Марселевич (он же „Кагас“), Челябинск, Россия. Путилин Дмитрий (он же „Град“; он же „Сотрудник“), Челябинск, Россия. Положение о санкциях в отношении Украины и России», — говорится в тексте документа.
В общей сложности, под санкции «за действия в киберпространстве» попали 11 российских хакеров. Среди них лидер хакерской группировки Trickbot Максим Галочкин, якобы организовавший хищения десятков и сотен миллионов со счетов американских банков, юридических контор и местных органов власти.
Обновлено: 18:21
Аналогичные санкции против этих киберспециалистов ввела Великобритания. Как следует из уведомления, размещенного на сайте правительства страны, обоих челябинцев считают связанными с покупкой инфраструктуры Trickbot, включая приобретение виртуальных частных серверов (VPS). Кроме того, британцы утверждают, что Халиуллин был менеджером по персоналу группы.
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