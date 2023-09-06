Хакеры из Челябинска попали под санкции США

07 сентября 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

Кроме челябинцев, в санкционном списке Минфина США еще девять хакеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Уроженцы Челябинска Максим Халиуллин и Дмитрий Путилин включены в очередное обновление санкционного списка США, связанного с угрозами в сфере кибербезопасности. Документ появился 7 сентября на официальном Минфина США. «Обновление списка специально назначенных граждан. Халиуллин Максим Марселевич (он же „Кагас“), Челябинск, Россия. Путилин Дмитрий (он же „Град“; он же „Сотрудник“), Челябинск, Россия. Положение о санкциях в отношении Украины и России», — говорится в тексте документа. В общей сложности, под санкции «за действия в киберпространстве» попали 11 российских хакеров. Среди них лидер хакерской группировки Trickbot Максим Галочкин, якобы организовавший хищения десятков и сотен миллионов со счетов американских банков, юридических контор и местных органов власти. Обновлено: 18:21 Аналогичные санкции против этих киберспециалистов ввела Великобритания. Как следует из уведомления, размещенного на сайте правительства страны, обоих челябинцев считают связанными с покупкой инфраструктуры Trickbot, включая приобретение виртуальных частных серверов (VPS). Кроме того, британцы утверждают, что Халиуллин был менеджером по персоналу группы.

Уроженцы Челябинска Максим Халиуллин и Дмитрий Путилин включены в очередное обновление санкционного списка США, связанного с угрозами в сфере кибербезопасности. Документ появился 7 сентября на официальном Минфина США. «Обновление списка специально назначенных граждан. Халиуллин Максим Марселевич (он же „Кагас“), Челябинск, Россия. Путилин Дмитрий (он же „Град“; он же „Сотрудник“), Челябинск, Россия. Положение о санкциях в отношении Украины и России», — говорится в тексте документа. В общей сложности, под санкции «за действия в киберпространстве» попали 11 российских хакеров. Среди них лидер хакерской группировки Trickbot Максим Галочкин, якобы организовавший хищения десятков и сотен миллионов со счетов американских банков, юридических контор и местных органов власти. Обновлено: 18:21 Аналогичные санкции против этих киберспециалистов ввела Великобритания. Как следует из уведомления, размещенного на сайте правительства страны, обоих челябинцев считают связанными с покупкой инфраструктуры Trickbot, включая приобретение виртуальных частных серверов (VPS). Кроме того, британцы утверждают, что Халиуллин был менеджером по персоналу группы.