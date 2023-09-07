ВСУ разочаровались в эффективности кассетных боеприпасов

07 сентября 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

Украинских военных не устроила эффективность кассетных боеприпасов, пишет NYT Фото: Spc. Derek Mustard / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставляемые Западом кассетные боеприпасы оказались неэффективными против российских оборонительных укреплений, включая траншеи и бункеры, что вызывало разочарование в рядах ВСУ. Об этом пишет издание The New York Times. «Кассетные боеприпасы в значительной степени неэффективны против окопанных российских позиций», — передает слова украинского военного издание. Он добавил, что такие снаряды не помогают в преодолении основных препятствий на пути украинского контрнаступления, а именно траншей и бункеров. Боеприпасы могут быть эффективными только против размещенных на открытой местности войск, заключил автор материала. Ранее сообщалось, что почти 45% кассетных боеприпасов, используемых ВСУ, не разрываются и представляют опасность для будущих территорий, на которых идут боевые действия. Многие кассетные боеприпасы имеют низкую эффективность и не предназначены для поражения бронетехники. Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине кассетных боеприпасов для реактивной артиллерии с большей дальностью поражения, передает «Ридус».

Поставляемые Западом кассетные боеприпасы оказались неэффективными против российских оборонительных укреплений, включая траншеи и бункеры, что вызывало разочарование в рядах ВСУ. Об этом пишет издание The New York Times. «Кассетные боеприпасы в значительной степени неэффективны против окопанных российских позиций», — передает слова украинского военного издание. Он добавил, что такие снаряды не помогают в преодолении основных препятствий на пути украинского контрнаступления, а именно траншей и бункеров. Боеприпасы могут быть эффективными только против размещенных на открытой местности войск, заключил автор материала. Ранее сообщалось, что почти 45% кассетных боеприпасов, используемых ВСУ, не разрываются и представляют опасность для будущих территорий, на которых идут боевые действия. Многие кассетные боеприпасы имеют низкую эффективность и не предназначены для поражения бронетехники. Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине кассетных боеприпасов для реактивной артиллерии с большей дальностью поражения, передает «Ридус».