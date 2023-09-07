ВСУ разочаровались в эффективности кассетных боеприпасов

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Украинских военных не устроила эффективность кассетных боеприпасов, пишет NYT Фото:
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Поставляемые Западом кассетные боеприпасы оказались неэффективными против российских оборонительных укреплений, включая траншеи и бункеры, что вызывало разочарование в рядах ВСУ. Об этом пишет издание The New York Times.

«Кассетные боеприпасы в значительной степени неэффективны против окопанных российских позиций», — передает слова украинского военного издание. Он добавил, что такие снаряды не помогают в преодолении основных препятствий на пути украинского контрнаступления, а именно траншей и бункеров. Боеприпасы могут быть эффективными только против размещенных на открытой местности войск, заключил автор материала.

Ранее сообщалось, что почти 45% кассетных боеприпасов, используемых ВСУ, не разрываются и представляют опасность для будущих территорий, на которых идут боевые действия. Многие кассетные боеприпасы имеют низкую эффективность и не предназначены для поражения бронетехники. Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине кассетных боеприпасов для реактивной артиллерии с большей дальностью поражения, передает «Ридус».

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Поставляемые Западом кассетные боеприпасы оказались неэффективными против российских оборонительных укреплений, включая траншеи и бункеры, что вызывало разочарование в рядах ВСУ. Об этом пишет издание The New York Times. «Кассетные боеприпасы в значительной степени неэффективны против окопанных российских позиций», — передает слова украинского военного издание. Он добавил, что такие снаряды не помогают в преодолении основных препятствий на пути украинского контрнаступления, а именно траншей и бункеров. Боеприпасы могут быть эффективными только против размещенных на открытой местности войск, заключил автор материала. Ранее сообщалось, что почти 45% кассетных боеприпасов, используемых ВСУ, не разрываются и представляют опасность для будущих территорий, на которых идут боевые действия. Многие кассетные боеприпасы имеют низкую эффективность и не предназначены для поражения бронетехники. Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине кассетных боеприпасов для реактивной артиллерии с большей дальностью поражения, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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