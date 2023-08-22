Марочко: около половины кассетных боеприпасов ВСУ не разрываются

Украина использует американские кассетные боеприпасы Фото: Lance Cpl. Wesley Timm / U.S. Department of Defense

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Порядка 45% кассетных боеприпасов, применяемых вооруженными силами Украины (ВСУ), не разрываются и представляют опасность для будущего территории, где идут боевые действия. Об этом URA.RU сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Если мы говорим о кассетных боеприпасах, то сейчас они составляют практически большую часть при обстрелах наших территорий как прифронтовых населенных пунктов, так и позиций. Хочется отметить, что многие кассетные боеприпасы не предназначены для поражения бронетехники, то есть они малоэффективны. Для личного состава это очень опасные боеприпасы. Более того, они имеют временной интервал, поскольку порядка 45% кассетных частей не разрывается. Они могут нести гипотетическую угрозу в дальнейшем, поскольку могут очень длительное время стоять на взводе и сработать, когда эта территория будет глубоко в тылу», — сказал Андрей Марочко.

Собеседник агентства также отметил, что российские войска имеют продвижения на различных участках фронта. «На купянском и краснолиманском направлении есть ряд успехов. Освобождено ряд территорий. Мы заняли по переднему краю очень выгодные рубежи и позиции. В целом, проведение специальной военной операции продолжается», — сказал военный эксперт.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что может пересмотреть свое решение о неприменении запрещенных кассетных боеприпасов на Украине. Врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что ВСУ увеличили количество обстрелов мирных жителей с использованием запрещенных кассетных боеприпасов.