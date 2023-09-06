Два курганских пенсионера погибли в ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На автодороге Курган — Звериноголовское в аварии погибла семейная пара пенсионного возраста. О происшествии сообщили в региональном УГИБДД.

«7 сентября на автодороге Курган-Звериноголовское погибли водитель и пассажир», — информирует паблик Госавтоинспекции в соцсети «ВКонтакте». После аварии скончался 75-летний водитель «Москвича» и его 72-летняя пассажирка.

Инцидент случился возле поворота на деревню Лаптева Кетовского округа. Пожилой водитель начал делать разворот и в это время в него врезался внедорожник Mitsubishi Pajero. Отечественный автомобиль перевернулся, оба человека внутри него погибли. Обстоятельства ДТП выясняются, уточнили в Госавтоинспекции.

На курганской трассе в ДТП погибли два пенсионера фото: УГИБДД РФ по Курганской области