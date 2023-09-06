06 сентября 2023

На курганской трассе в смертельном ДТП погибла семейная пара. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Флешмоб Дедов Морозов. Курган, патруль дпс, дпс
Два курганских пенсионера погибли в ДТП Фото:

На автодороге Курган — Звериноголовское в аварии погибла семейная пара пенсионного возраста. О происшествии сообщили в региональном УГИБДД.

«7 сентября на автодороге Курган-Звериноголовское погибли водитель и пассажир», — информирует паблик Госавтоинспекции в соцсети «ВКонтакте». После аварии скончался 75-летний водитель «Москвича» и его 72-летняя пассажирка.

Инцидент случился возле поворота на деревню Лаптева Кетовского округа. Пожилой водитель начал делать разворот и в это время в него врезался внедорожник Mitsubishi Pajero. Отечественный автомобиль перевернулся, оба человека внутри него погибли. Обстоятельства ДТП выясняются, уточнили в Госавтоинспекции.

На курганской трассе в ДТП погибли два пенсионера
На курганской трассе в ДТП погибли два пенсионера
Люди погибли после столкновения с внедорожником
Люди погибли после столкновения с внедорожником

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На автодороге Курган — Звериноголовское в аварии погибла семейная пара пенсионного возраста. О происшествии сообщили в региональном УГИБДД. «7 сентября на автодороге Курган-Звериноголовское погибли водитель и пассажир», — информирует паблик Госавтоинспекции в соцсети «ВКонтакте». После аварии скончался 75-летний водитель «Москвича» и его 72-летняя пассажирка. Инцидент случился возле поворота на деревню Лаптева Кетовского округа. Пожилой водитель начал делать разворот и в это время в него врезался внедорожник Mitsubishi Pajero. Отечественный автомобиль перевернулся, оба человека внутри него погибли. Обстоятельства ДТП выясняются, уточнили в Госавтоинспекции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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