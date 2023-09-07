Минздрав Кубани не будет проводить проверку из-за смерти Маши Хрусталевой

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Комитет по экономической политике. Курган, заседание, подпись документов, гибдд, руки
Силовики изъяли документы по Маше Хрусталевой из медучреждения Фото:
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Юная свердловчанка впала в кому после купания в Черном море

Проводить проверку по факту смерти семилетней екатеринбурженки Маши Хрусталевой в минздраве Краснодарского края не будут. Представители правоохранительных органов изъяви медицинские документы из учреждения.

«Вся медицинская документация изъята правоохранительными органами из медицинской организации. В связи с этим, проведение внеплановой документарной целевой проверки не предоставляется возможным», — пишет 93.RU.

Девочка из Екатеринбурга оказалась при смерти из-за отравления после купания в Черном море. Ее родители искали возможность доставить ребенка в Екатеринбург. Позже Маша Хрусталева впала в кому. Предположительно, причиной резкого ухудшения состояния стала ротавирусная инфекция. Накануне в 20:45 сердце девочки остановилось. Вся информация о трагедии — в сюжете URA.RU.

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Проводить проверку по факту смерти семилетней екатеринбурженки Маши Хрусталевой в минздраве Краснодарского края не будут. Представители правоохранительных органов изъяви медицинские документы из учреждения. «Вся медицинская документация изъята правоохранительными органами из медицинской организации. В связи с этим, проведение внеплановой документарной целевой проверки не предоставляется возможным», — пишет 93.RU. Девочка из Екатеринбурга оказалась при смерти из-за отравления после купания в Черном море. Ее родители искали возможность доставить ребенка в Екатеринбург. Позже Маша Хрусталева впала в кому. Предположительно, причиной резкого ухудшения состояния стала ротавирусная инфекция. Накануне в 20:45 сердце девочки остановилось. Вся информация о трагедии — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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