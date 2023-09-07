Минздрав Кубани не будет проводить проверку из-за смерти Маши Хрусталевой

07 сентября 2023 в 19:27 Размер текста - 17 +

Силовики изъяли документы по Маше Хрусталевой из медучреждения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Юная свердловчанка впала в кому после купания в Черном море Проводить проверку по факту смерти семилетней екатеринбурженки Маши Хрусталевой в минздраве Краснодарского края не будут. Представители правоохранительных органов изъяви медицинские документы из учреждения. «Вся медицинская документация изъята правоохранительными органами из медицинской организации. В связи с этим, проведение внеплановой документарной целевой проверки не предоставляется возможным», — пишет 93.RU. Девочка из Екатеринбурга оказалась при смерти из-за отравления после купания в Черном море. Ее родители искали возможность доставить ребенка в Екатеринбург. Позже Маша Хрусталева впала в кому. Предположительно, причиной резкого ухудшения состояния стала ротавирусная инфекция. Накануне в 20:45 сердце девочки остановилось. Вся информация о трагедии — в сюжете URA.RU.

Проводить проверку по факту смерти семилетней екатеринбурженки Маши Хрусталевой в минздраве Краснодарского края не будут. Представители правоохранительных органов изъяви медицинские документы из учреждения. «Вся медицинская документация изъята правоохранительными органами из медицинской организации. В связи с этим, проведение внеплановой документарной целевой проверки не предоставляется возможным», — пишет 93.RU. Девочка из Екатеринбурга оказалась при смерти из-за отравления после купания в Черном море. Ее родители искали возможность доставить ребенка в Екатеринбург. Позже Маша Хрусталева впала в кому. Предположительно, причиной резкого ухудшения состояния стала ротавирусная инфекция. Накануне в 20:45 сердце девочки остановилось. Вся информация о трагедии — в сюжете URA.RU.