Минздрав Кубани не будет проводить проверку из-за смерти Маши Хрусталевой

Проводить проверку по факту смерти семилетней екатеринбурженки Маши Хрусталевой в минздраве Краснодарского края не будут. Представители правоохранительных органов изъяви медицинские документы из учреждения.
«Вся медицинская документация изъята правоохранительными органами из медицинской организации. В связи с этим, проведение внеплановой документарной целевой проверки не предоставляется возможным», — пишет 93.RU.
Девочка из Екатеринбурга оказалась при смерти из-за отравления после купания в Черном море. Ее родители искали возможность доставить ребенка в Екатеринбург. Позже Маша Хрусталева впала в кому. Предположительно, причиной резкого ухудшения состояния стала ротавирусная инфекция. Накануне в 20:45 сердце девочки остановилось. Вся информация о трагедии — в сюжете URA.RU.
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