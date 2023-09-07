ЦБ продлил ограничение на снятие валюты

07 сентября 2023 в 19:37 Размер текста - 17 +

Ограничения на снятие валюты связаны с ведением санкций против финансовых институтов РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Принято решение о продлении ограничений на снятие валюты в связи с санкциями, наложенными на финансовые институты России. Об этом рассказали в Центробанке РФ (ЦБ РФ). «Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями», — сообщается на официальном сайте ЦБ РФ. Там добавили, что для граждан, у которых валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, лимит на снятие валюты составляет остаток денежных средств на указанную дату, но не более десяти тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро. Остальные средства можно получить в рублях по официальному курсу Банка России для средств, размещенных до 9 сентября 2022 года.

Принято решение о продлении ограничений на снятие валюты в связи с санкциями, наложенными на финансовые институты России. Об этом рассказали в Центробанке РФ (ЦБ РФ). «Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями», — сообщается на официальном сайте ЦБ РФ. Там добавили, что для граждан, у которых валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, лимит на снятие валюты составляет остаток денежных средств на указанную дату, но не более десяти тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро. Остальные средства можно получить в рублях по официальному курсу Банка России для средств, размещенных до 9 сентября 2022 года.