ЦБ продлил ограничение на снятие валюты

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Доллары. Курган, банкомат, валюта, доллары, доллар
Ограничения на снятие валюты связаны с ведением санкций против финансовых институтов РФ Фото:

Принято решение о продлении ограничений на снятие валюты в связи с санкциями, наложенными на финансовые институты России. Об этом рассказали в Центробанке РФ (ЦБ РФ).

«Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями», — сообщается на официальном сайте ЦБ РФ. Там добавили, что для граждан, у которых валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, лимит на снятие валюты составляет остаток денежных средств на указанную дату, но не более десяти тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро. Остальные средства можно получить в рублях по официальному курсу Банка России для средств, размещенных до 9 сентября 2022 года.

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Принято решение о продлении ограничений на снятие валюты в связи с санкциями, наложенными на финансовые институты России. Об этом рассказали в Центробанке РФ (ЦБ РФ). «Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями», — сообщается на официальном сайте ЦБ РФ. Там добавили, что для граждан, у которых валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, лимит на снятие валюты составляет остаток денежных средств на указанную дату, но не более десяти тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро. Остальные средства можно получить в рублях по официальному курсу Банка России для средств, размещенных до 9 сентября 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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