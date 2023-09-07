«Единая Россия» проконтролирует ход выборов по всей стране

07 сентября 2023 в 19:50 Размер текста - 17 +

Ситуационные центры будут работать в 86 регионах РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 «Единая Россия» проконтролирует ход голосования по всей стране с помощью открытых федеральных и региональных ситуационных центров для наблюдения за выборами. Об этом рассказал замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов. «Специалисты „Единой России“ ежедневно будут анализировать сообщения от наблюдателей с избирательных участков, проверять информацию о нарушениях и обрабатывать поступающие жалобы», — заявил Перминов. Он добавил, что контроль будет осуществляться через ситуационные центры в 86 регионах страны во время голосования 8—10 сентября. Замсекретарь Генсовета отметил, что для «Единой России» важно получить легитимный результат. С 30 августа в ряде регионов проходило досрочное голосование, и ЕР также контролировала все процедуры на открытость и легитимность. Сергей Перминов напомнил, что на этих выборах замещается 32 тысячи мандатов, и партия выдвинулась на всех выборах. На выборах заксобраний «Единая Россия» стремится сформировать фракции политического большинства, так как это будет определять развитие регионов в следующие пять лет, напомнил Перминов. По его словам, единороссы подписали соглашение «За честные выборы» с другими партиями и Общественной палатой РФ. В 2023 году единый день голосования назначен на 10 сентября. Центризбирком разрешил регионам самостоятельно определять длительность работы избирательных участков — в течение одного, двух или трех дней. Большинство регионов выбрали трехдневный формат — с 8 по 10 сентября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Единая Россия» проконтролирует ход голосования по всей стране с помощью открытых федеральных и региональных ситуационных центров для наблюдения за выборами. Об этом рассказал замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов. «Специалисты „Единой России“ ежедневно будут анализировать сообщения от наблюдателей с избирательных участков, проверять информацию о нарушениях и обрабатывать поступающие жалобы», — заявил Перминов. Он добавил, что контроль будет осуществляться через ситуационные центры в 86 регионах страны во время голосования 8—10 сентября. Замсекретарь Генсовета отметил, что для «Единой России» важно получить легитимный результат. С 30 августа в ряде регионов проходило досрочное голосование, и ЕР также контролировала все процедуры на открытость и легитимность. Сергей Перминов напомнил, что на этих выборах замещается 32 тысячи мандатов, и партия выдвинулась на всех выборах. На выборах заксобраний «Единая Россия» стремится сформировать фракции политического большинства, так как это будет определять развитие регионов в следующие пять лет, напомнил Перминов. По его словам, единороссы подписали соглашение «За честные выборы» с другими партиями и Общественной палатой РФ. В 2023 году единый день голосования назначен на 10 сентября. Центризбирком разрешил регионам самостоятельно определять длительность работы избирательных участков — в течение одного, двух или трех дней. Большинство регионов выбрали трехдневный формат — с 8 по 10 сентября.