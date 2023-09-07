Опальная свердловская чиновница подставляет экс-министра

Глава свердловского департамента туризма Туканова подставила экс-министра

Проверку в ведомстве Эльмиры Тукановой ведут сразу две структуры Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В ходе проверки в департаменте туризма Свердловской области, которую одновременно начали Счетная палата и генеральная прокуратура РФ, вскрылся факт нецелевого расходования полумиллиарда рублей. Под удар — предположительно, с подачи нынешней главы департамента Эльмиры Тукановой — может попасть экс-министр инвестиций Виктория Казакова.

По данным URA.RU, один из запросов от федеральных ведомств связан с тратой в 2021 году субсидии от Ростуризма. Деньги выделяли на развитие инфраструктуры кластера «Гора Белая», однако они пошли на благоустройство набережной «Тагильская лагуна — 2» в Нижнем Тагиле. Всего на нее потратили больше полумиллиарда рублей: 373 млн от Ростуризма и 138 млн из бюджетов области и Нижнего Тагила.

Распорядитель субсидии — Центр развития туризма (ЦРТ), который после создания областного департамента туризма в декабре 2021 года стал подведомствен ему. Руководителем ЦРТ с 2015 года была постоянный фигурант кулуарных интриг Эльмира Туканова (за исключением промежутка с февраля по ноябрь 2021 года, когда она занимала должность председателя госкомитета Башкирии по туризму).

Аудиторы запросили у департамента туризма копию инвестиционного проекта по созданию «Горы белой» и информацию о ходе работ. Смогло ли ведомство их предоставить, неизвестно. Но, по данным URA.RU, перемещение федеральных средств департамент Тукановой якобы объяснил распоряжением экс-главы областного министерства инвестиций и развития Виктории Казаковой. И якобы рекомендовал обратиться за информацией также в мининвест.

По одной из неофициальных версий, идея упомянуть Казакову могла принадлежать принятой недавно в департамент Тукановой на должность главного специалиста Елене Кауфман. До этого она трудилась в Корпорации развития Среднего Урала и Счетной палате области.

С просьбой прокомментировать информацию агентство обратилось к самой Тукановой, но она перенаправила к замгубернатора Свердловской области Дмитрию Ионину, так как это его полномочия (однако в 2021-м тот работал в Госдуме и не имел отношения к этой истории). Казакова отказалась комментировать ситуацию без документального подтверждения информации.