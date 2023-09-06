06 сентября 2023

Открытие ресторана «Вкусно — и точка» в Новом Уренгое оказалось под вопросом

© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое будут искать альтернативу ресторану «Вкусно — и точка» Фото:

Власти Нового Уренгоя будут искать альтернативную замену инвесторам ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка», которые хотели открыть заведение в газовой столице. Об этом сообщил мэр города Андрей Воронов.

«„Вкусно — и точка“, к сожалению, похоже сдулись. Выделили им разрешение на строительство и проект у них был, но терпение кончается, участок простаивает, четкого ответа когда приступят к строительству инвесторы дать не могут, скорее всего начнем искать нового партнера», — сообщил Андрей Воронов в эфире, который транслировался на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Мэр обещал, что власти будут искать альтернативные сети быстрого питания. В качестве примеров, Воронов назвал KFC или «Burger King».

Ранее URA.RU рассказало, что в городах ЯНАО должны были открыться рестораны «Вкусно — и точка». В Новом Уренгое инвестору проекта на льготных условиях был предоставлен участок на пересечении улиц Ямальской и Сибирской.

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Власти Нового Уренгоя будут искать альтернативную замену инвесторам ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка», которые хотели открыть заведение в газовой столице. Об этом сообщил мэр города Андрей Воронов. «„Вкусно — и точка“, к сожалению, похоже сдулись. Выделили им разрешение на строительство и проект у них был, но терпение кончается, участок простаивает, четкого ответа когда приступят к строительству инвесторы дать не могут, скорее всего начнем искать нового партнера», — сообщил Андрей Воронов в эфире, который транслировался на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Мэр обещал, что власти будут искать альтернативные сети быстрого питания. В качестве примеров, Воронов назвал KFC или «Burger King». Ранее URA.RU рассказало, что в городах ЯНАО должны были открыться рестораны «Вкусно — и точка». В Новом Уренгое инвестору проекта на льготных условиях был предоставлен участок на пересечении улиц Ямальской и Сибирской.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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