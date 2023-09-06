Открытие ресторана «Вкусно — и точка» в Новом Уренгое оказалось под вопросом

Власти Нового Уренгоя будут искать альтернативную замену инвесторам ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка», которые хотели открыть заведение в газовой столице. Об этом сообщил мэр города Андрей Воронов.
«„Вкусно — и точка“, к сожалению, похоже сдулись. Выделили им разрешение на строительство и проект у них был, но терпение кончается, участок простаивает, четкого ответа когда приступят к строительству инвесторы дать не могут, скорее всего начнем искать нового партнера», — сообщил Андрей Воронов в эфире, который транслировался на его странице в социальной сети «ВКонтакте».
Мэр обещал, что власти будут искать альтернативные сети быстрого питания. В качестве примеров, Воронов назвал KFC или «Burger King».
Ранее URA.RU рассказало, что в городах ЯНАО должны были открыться рестораны «Вкусно — и точка». В Новом Уренгое инвестору проекта на льготных условиях был предоставлен участок на пересечении улиц Ямальской и Сибирской.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.