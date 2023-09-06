Открытие ресторана «Вкусно — и точка» в Новом Уренгое оказалось под вопросом

07 сентября 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое будут искать альтернативу ресторану «Вкусно — и точка» Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Нового Уренгоя будут искать альтернативную замену инвесторам ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка», которые хотели открыть заведение в газовой столице. Об этом сообщил мэр города Андрей Воронов. «„Вкусно — и точка“, к сожалению, похоже сдулись. Выделили им разрешение на строительство и проект у них был, но терпение кончается, участок простаивает, четкого ответа когда приступят к строительству инвесторы дать не могут, скорее всего начнем искать нового партнера», — сообщил Андрей Воронов в эфире, который транслировался на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Мэр обещал, что власти будут искать альтернативные сети быстрого питания. В качестве примеров, Воронов назвал KFC или «Burger King». Ранее URA.RU рассказало, что в городах ЯНАО должны были открыться рестораны «Вкусно — и точка». В Новом Уренгое инвестору проекта на льготных условиях был предоставлен участок на пересечении улиц Ямальской и Сибирской.

Власти Нового Уренгоя будут искать альтернативную замену инвесторам ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка», которые хотели открыть заведение в газовой столице. Об этом сообщил мэр города Андрей Воронов. «„Вкусно — и точка“, к сожалению, похоже сдулись. Выделили им разрешение на строительство и проект у них был, но терпение кончается, участок простаивает, четкого ответа когда приступят к строительству инвесторы дать не могут, скорее всего начнем искать нового партнера», — сообщил Андрей Воронов в эфире, который транслировался на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Мэр обещал, что власти будут искать альтернативные сети быстрого питания. В качестве примеров, Воронов назвал KFC или «Burger King». Ранее URA.RU рассказало, что в городах ЯНАО должны были открыться рестораны «Вкусно — и точка». В Новом Уренгое инвестору проекта на льготных условиях был предоставлен участок на пересечении улиц Ямальской и Сибирской.